A családorvosi és a magán szakorvosi járóbeteg-rendelők működését ellehetetlenítő tervezett intézkedések lebénítanák az alap- és szakorvosi ellátás nagy részét, az ezeket működtető cégeket sújtó megszorításokkal együtt már olyan nehézségekbe ütköznének, amelyeket a betegek is megéreznének – hangsúlyozza Șereș doktornő. Egyeztettek a háromszéki magán jellegű járóbeteg-rendelők szakorvosaival, és együtt kérnek kihallgatást a helyi kormánymegbízottól, tájékoztatták a megyei egészségbiztosítási pénztárt is a helyzetről, és ha a kormány nem lép vissza a tervezett, február 1-jétől érvényes intézkedésektől, drasztikus lépésekre kerül sor – mondotta. Kifejtette, a rendelőket érintő pénzügyi megvonások tervezete 30 százalékkal csökkentené a bevételeiket, amihez hozzáadódnak a PFA-kat érintő megszorítások, így a kiesés elérné az 50 százalékot.

Kérdésünkre Șereș doktornő kifejtette, a helyzetet súlyosbítja, hogy országosan nagy az orvoshiány, ráadásul az elöregedés is jellemzi ezt a szakmát. Jelenleg a kilencven háromszéki családorvos fele hatvan év fölötti, harmincheten a hatvanhét évet is betöltötték, nyolcvanéves orvos is praktizál, amíg lehet, addig úgy harcolnak jogaikért, hogy ne érintse a pácienseket, de ha a kormány nem enged, kénytelenek lesznek nem csupán a szóbeli tiltakozás eszközéhez folyamodni – szögezte le.