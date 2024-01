Főhajtás Sepsiszentgyörgyön

A Magyar Hiszekegy közös elmormolása után elhangzott tömör beszédében v. dr. Székely Zsolt törzskapitány rámutatott, hogy a II. világháborút követő kommunizmus sötét évtizedei alatt még az anyaországban is elhallgatták a múltat. Önismeret hiányában pedig elbizonytalanodva cseperedtek fel az egymást követő nemzedékek, aminek egyik szomorú következménye a magyarság létszámának folyamatos apadásában is megmutatkozik Kárpát-medence-szerte. Éppen ezért fel kell lebbenteni történelmünkről a feledés fátylát és azt a fiatalok elé tárni. De nem megszépítve, hanem a maga meztelen valóságában, hiszen a donihoz hasonló nemzeti tragédiákból is lehet tanulni. A katonáink kitartása és helytállása örök példája a szükség esetén önfeláldozásra is kész hazaszeretetnek.

„Keresztényekként tudjuk, hogy semmi sincs hiába ezen a földön, így az ők áldozata sem.” Önfeladás helyett az életért végsőkig folytatott küzdelem szükségességére int minket – fogalmazott v. Bucsi Zsolt vártemplomi református lelkész az alkalomból mondott fohászában.

A megemlékezés közös imával, gyertyagyújtással és a kegyelet koszorújának elhelyezésével ért véget.