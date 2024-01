Gyapjas Viktor védéssel mutatkozott be a kapuban, de a horvátok az első emberelőnyüket kihasználták éppen úgy, ahogy a következő támadásnál a magyarok is a sajátjukat Fekete Gergő révén. Ezt követően a kapusok percei következtek, de egy remek bejátszás után Ante Vukičević már nem hibázott, majd Vigvári Vince egy pimasz ejtéssel bevette Marko Bijač kapuját. A második negyed második horvát emberelőnyét már nem sikerült kivédekezni, így harmadszor is a hazai csapat vezetett, sőt, ahhoz Gyapjas hatalmas bravúrja kellett, hogy ne húzzanak el kettővel. A horvát blokkok olyannyira remekül működtek ebben a periódusban, hogy hiába kapta a fórokat a magyar együttes, a lövések többnyire még így sem jutottak el a kapuig, ha mégis, akkor Bijač védett. A folytatásban a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, amikor a nagyszünet előtt kétgólos előnyre tettek szert a horvátok.

A térfélcserét követően a játékrész első emberelőnyéből Nagy Ádám betalált, az egyenlítés viszont nem jött össze, mert Vigvári Vendel ejtése a keresztlécen csattant. Mindkét oldalon kihagyott fórok következtek, de a kulcsfontosságú gólokat ezúttal is a horvátok szerezték két ötméteresből, azonban előbb Nagy Ádám pontos bombája jelentette a választ, majd Vigvári Vince lövése. Az utolsó szünet előtti percekben még egy gólváltás történt, így Fekete is feliratkozott a duplázók közé. A záró nyolc perc első horvát támadása végsőkig kijátszott gólt hozott, ahogy a második is, azaz a házigazda először vezetett három találattal. A magyarok nem tudták kihasználni a fórokat, mígnem Varga Zsolt időkérése után Nagy Ádám már nem hibázott. Ennek ellenére bő három perccel a vége előtt Zvonimir Butić megúszásból lőtt gólja az érdemi kérdések lezárását jelentette, aztán a végén még Josip Vrlić és Vigvári Vince is betalált.