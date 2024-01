Hosszabb nyitvatartás az üres repülőtéren

Január 15-étől hosszabbított nyitvatartással, az eddig 12 óra helyett napi 16 órában üzemel a vidombáki repülőtér, és bár Todorică-Constantin Șerban Brassó megyei tanácselnök szerint ez az első lépés a folyamatos működés felé, jelenleg a 12 órás program is luxus, hiszen hetente mindössze öt járat használja a légikikötőt, azok is 11.25 és 14.30 között.

A Dan Air Bákóba való átköltözése (2023. november közepén) és a vakációs járatok leállása óta csak a Wizz Air két járata maradt Vidombákon: hétfőn, szerdán és pénteken Londonba, csütörtökön és vasárnap pedig Dortmundba lehet repülni, illetve ezekből a városokból Vidombákra. Kedden és szombaton egyál­talán nincs repülőjárat, habár a Brassó megyei hivatalosságok többször is azt nyilatkozták, hogy 2023 őszétől két másik légitársaság és több új úti cél is megjelenik; ugyancsak ősszel kellett volna indulnia a Wizz Air budapesti járatának is.

A reptérnek közben (december 11-től) új igazgatója van: a Dan Air távozása miatt leváltott Alexandru An­ghel helyére ideiglenes jelleggel (hét hónapra) Constantin Albut nevezték ki, aki 22 évig volt a tulceai repülőtér vezetője; az Adevărul szerint ezalatt egyetlen rendszeres járata sem volt a légikikötőnek, 2022-ben pedig összesen 360 utasa, amit a tavaly június 15-én megnyitott Vidombákon már az első nap túlléptek. Albu cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint nem megfelelő a vidombáki repülőtér víz-, áram- és internetellátása: szerinte mindenük megvan, ami kell a működésükhöz, ezért bízik abban, hogy sikerül bővíteni Brassó megye légi forgalmát.