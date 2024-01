Gyorsabb alkalmazások az egészségügyben

Állásfoglalásában az orvosi kamara aggodalmát fejezte ki a romániai egészségügyi rendszer helyzete miatt, a közlemény szerint a miniszterelnöki kancelláriának, a pénzügyminisztériumnak, az egészségügyi minisztériumnak, a CNAS-nak és az orvosi kamarának közösen kellene megvitatnia, hogy miként lehet hatékonyan gazdálkodni az egészségügyi rendszer számára elkülönített pénzügyi forrásokkal. A kormánnyal való egyeztetésekre január 18-án kerül sor. * Ugyancsak tegnap Alexandru Rafila egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az állami egészségügyi intézményekben megüresedett állások versenyvizsgával történő betöltésének határideje a jelenlegi 100 napról 35 napra rövidült, az ideiglenesen megüresedett posztok betöltésének határidejét 40 napról 20 napra csökkentették, és más határidőket is lefaragtak. Rafila ismét sürgette az egészségügyi intézményeket, hogy hirdessék meg a megüresedett állásokat, véleménye szerint február közepéig be is lehet tölteni ezeket. Azt is közölte, hogy idén már a kormány előzetes jóváhagyása nélkül is meghirdethetik a megüresedett állásokat az egészségügyi intézmények.