Nagy tüntetést tartottak a gazdák Berlinben

Minden eddiginél nagyobb tömeg tüntetett tegnap Berlinben a Brandenburgi kapu környékén. Bár a gazdák már egy hete demonstrálnak a baloldali német kormány megszorításai ellen, hétfőre minden eddiginél nagyobb tiltakozást hirdettek meg. A gazdákhoz már csatlakoztak a fuvarozók is, így a traktorok és kamionok szinte teljesen megbénították a német főváros közlekedését. Elemzők szerint a német társadalom többségben támogatja a gazdák követeléseit – olvasható a Hirado.hu tudósításában.

A hatóságok szerint több ezer traktor és teherautó érkezésére készültek a német fővárosban, ahol már hétfő délig is rengetegen demonstráltak a munkagépeikkel. A gazdákhoz csatlakozó fuvarozók kamionjai már vasárnap is végeláthatatlan sorban álltak az autópályákon. A rengeteg nyerges vontató a fővárosba tartott, hogy tiltakozzon a balliberális kormány megszorításai ellen – írja a Hir­ado.hu.

A helyzet feszült, a gazdák dühösek, mert azzal kell szembenézniük, hogy a korábbinál kevesebb vagy akár semmilyen támogatást sem kapnak, miközben a költségeik folyamatosan nőnek. Több transzparensen is a német kormányt bírálták, amikor azt írták azokra, hogy a megélhetésükért, illetve a gyermekeik jövőjéért tüntetnek, és ideológiával nem lehet jóllakni.

Tegnap reggel már több kilométeres volt a traktorok és munkagépek oszlopa Berlin belvárosában. A közlekedés gyakorlatilag leállt, mindenhol dugók voltak, több helyen rendőrök irányították a forgalmat, és kordonokat is kihelyeztek. A munkagépek kitartóan, dudálva áramlottak a belváros irányába. Sokan már vasárnap este útnak indultak és egész éjszaka úton voltak. Azt mondták, nem maradhattak otthon, tarthatatlan a helyzetük, a jövőjükről van szó.

„Ha tönkremegy a gazda, meghal az ország. Mi jó termékeket akarunk előállítani, de ezt a kormány megakadályozza, pedig a politikusnak is ennie kell. Azt akarjuk, hogy értse meg végre a politikum: két éve tönkreteszik a németeket, ezért nem csak mi, hanem a középosztály is itt van velünk és tüntet a kormány ellen. Egyszerűen kifolyik a pénz Németországból, pedig nekünk is szükségünk van rá” –mondta egy bajor gazda.

Olaf Scholz kancellár szombaton együttműködésre szólított fel és nyugalomra intett. Arról beszélt, minden támogatás véget ér egyszer, és hogy a gazdák aggályait figyelembe véve döntöttek a megszorításokról. Csakhogy a kancellár szavaival nem értenek egyet a mezőgazdasági termelők, akik szerint a kormány nem hajlandó az érdemi párbeszédre.

Elégedetlenek a németek

Óriási az elégedetlenség Olaf Scholz kormányával szemben, a németek 83 százaléka elutasítja a balliberális megszorító politikát, ami évek óta csak nehezíti a megélhetésüket – erről a Mathias Corvinus Collegium magyar–német intézetének igazgatója beszélt az M1-en. Bauer Bence úgy fogalmazott: a Scholz-kormány túlköltekezett, például Ukrajna támogatása mellett csak a migránsokra 27 milliárd eurót költene idén, amit a saját állampolgárain akar megspórolni.

„Nagyon nehéz a német gazdaság helyzete, rengeteg strukturális kihívása van, plusz nagyon magas adók vannak, nagy a bürokrácia. A németek általában az utolsó évek kríziseit nehezen tudták átvészelni. A COVID-ból későn jött ki Németország, és manapság ott vannak az energiakérdések, az energiaválság. Megszüntette Németország az atomenergiát, társadalmi frusztráció alakult ki, főleg a rosszabbul keresők, a középosztály nagyon rossz helyzetben van. Egyre rosszabb. Vége van azoknak az időknek, amikor Németországban gyakorlatilag kolbászból volt a kerítés” – fogalmazott Bauer Bence. Hozzátette: Olaf Scholzék katasztrofális helyzetét jelzi, hogy ennyire alacsony támogatottsága még egyetlen kormánynak sem volt Németországban, ami magával hozta a jobboldal erősödését is.