Akkora vívmánynak állítja be az egészségügyi miniszter közel nyolcezer betöltetlen állás felszabadítását, mintha ezzel a hazai egészségügy minden hiányosságát orvosolnák, holott ez csupán csepp a tengerben. Ezt állítják azoknak a kórházaknak a vezetői is, ahol az üres állások csupán egy részét oldották fel, és azoknak az intézményeknek a menedzserei is, akik azzal maradtak, hogy járni ugyan járna, de nem jut. Utóbbi kategóriába tartozik Háromszék legnagyobb kórháza is, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, ahol legalább huszonöt orvosra lenne még szükség, és háromszor ennyi asszisztensre és ápolóra.