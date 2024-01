Lefelé a lejtőn

Akkora vívmánynak állítja be az egészségügyi miniszter közel nyolcezer betöltetlen állás felszabadítását, mintha ezzel a hazai egészségügy minden hiányosságát orvosolnák, holott ez csupán csepp a tengerben. Ezt állítják azoknak a kórházaknak a vezetői is, ahol az üres állások csupán egy részét oldották fel, és azoknak az intézményeknek a menedzserei is, akik azzal maradtak, hogy járni ugyan járna, de nem jut. Utóbbi kategóriába tartozik Háromszék legnagyobb kórháza is, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, ahol legalább huszonöt orvosra lenne még szükség, és háromszor ennyi asszisztensre és ápolóra.

Országosan tizenötezer orvos hiányzik a rendszerből, a szóban forgó kapunyitással ellenben csak kétezer-ötszáz orvosi állást hirdetnek meg, nem csoda hát, hogy Románia az utolsók között kullog az Európai Unióban a százezer lakosra jutó orvosok száma tekintetében.

Legtöbb megyében ez a szám alig éri el a háromszázat, az ország déli részén ez a mutató hetvenöt körüli. Kritikus a helyzet a legtöbb gyermekkórházban, nem tudják biztosítani minden osztályon a 24 órás ügyeletet, a sürgősségeken olykor órákig is várni kell, az asszisztenseknek esetenként húsz-huszonöt gyermek ellátása is jut egy szolgálati időben, sorolják a szakorvosi szervezetek képviselői. Ez alól nem kivételek a legnagyobb fővárosi kórházak sem. Minden bizonnyal a döntéshozók gyermekeit, unokáit nem érinti a jelenlegi ka­nyarójárvány, akkor megtapasztalhatnák, hogy személyzethiány miatt valóságos vészhelyzet uralkodik egyes gyermekkórházakban, idősebb családtagjaik sem jutottak intenzív terápiás kezelésre ebben a grippészezonban csupán amiatt, mert az alap- és a szakorvosi járóbeteg-ellátásban annyira túlzsúfolt a rendszer, hogy a beteg későn jut orvoshoz. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter mégis vívmánynak tartja, hogy egy kis rést sikerül valahogy betömni.

Megnyitották a szelepet, lehet alkalmazni néhány orvost, asszisztenst, ápolót. A témában kevésbé jártas hírolvasó még örvendezhet is magában, csendesen, hogy a kormány végül megtalálta a megoldást. És nem is sejti, hogy a hangzatos bejelentés, az áldatlan állapotban lévő egészségügyi rendszer javítására tett ígéretek, a hiányzó orvosok, asszisztensek, ápolók pótlására tett nyilatkozatok esetenként ámításnak, megvezetésnek tekinthetők. Legalábbis Sepsiszentgyörgyről ez így látszik. Az meg egy másik kérdés, lesznek-e jelentkezők ezekre a meghirdetett állásokra. Mintha Ciolacu vagy Rafila amolyan országmegváltó bűvészekként előhúzhatnák kalapjaikból az éppen szüksé­ges onkológust, neurológust, sebészt, intenzív terápiás orvost, bárkit, akire oly nagy szükség van minden városban. Olykor még egy jó ápolót is nehéz találni, hát még egy nélkülözhetetlen, alapos és lelkiismeretes orvost. Kikkel tölti fel a rendszert a kormány? Az alapellátást még jobban ellehetetlenítették a tervezett megszorításokkal, a szakorvosi járóbeteg-rendelőkben az eddiginél is többet kell fizetnie a páciensnek, de a betegszabadság utáni járulékból is részesedést kér ezután az állam.

Így fest a jelenlegi hazai egészségügy. Szépíteni lehet, de az már inkább hazugságnak tűnik. Arról nem is beszélve, hogy teljes mértékben méltánytalan és elfogadhatatlan az, ahogy a kormány a háromszékiek egészségügyi gondjaihoz viszonyul és határoz: az itteniek várhatnak, amíg sorra kerülnek majd a rendelőkben. Hete­kig, hónapokig. Mintha másodrendű polgárok lennének, mintha nem is számítanának.

Borítókép: Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. Fotó: gov.ro