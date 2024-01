A tanügyminisztérium hivatalos versenylistáján is szereplő eseményre mintegy 250 vendéget vártak volna, azonban a december 18-i tragédia miatt nem tudnak sem szállást, sem étkezést biztosítani nekik, és éppen abban az időpontban a környékbeli szálláshelyek is mind foglaltak a Harghita Rally miatt – tudatja az iskola, amelynek közleménye szerint a nagyváradi tanfelügyelőség tudná átvállalni a verseny rendezését. A Tamási Áron Gimnázium a bentlakás sürgősségi építkezési munkálatainak állásáról és az eddig begyűlt segélyek felhasználásáról is részletesen beszámol, ugyanakkor tudatja, hogy január 10-én a diákok új személyi igazolványai is elkészültek. (uh.ro)

MÁSODSZOR IS ELKERGETTÉK. Nem tudja megnyergelni a fuvarozók elégedetlenségét George Simion: hétfőn már másodszor próbált bevegyülni a tiltakozók közé (ezúttal Konstancán, ahol a kamionosok és traktoristák elállták a kikötő déli bejáratát, így jelezve, hogy gátat kell vetni az ukrán gabona tisztességtelen, feketepiaci konkurenciájának), „hogy meghallgassa panaszaikat és továbbítsa azokat Bukarestbe”, ám a tüntetők ezúttal is elkergették az AUR elnökét. Egyikük azt mondta: semmi keresnivalója itt, menjen vissza a saját tolvajaihoz. Simion négy nappal korábban, Bukarest mellett (Chiajnán) is odament a forgalmat lelassító gazdákhoz és fuvarozókhoz, de akkor is azt kérték tőle, hogy távozzon, ne sajátítsa ki politikai célokra a tiltakozást. Aznap, január 11-én ugyanígy járt Diana Șoșoacă is, az ő „szolidaritásából” sem kértek a tüntetők. (Libertatea)

LÁBRA KELT FINOMSÁGOK. Ellopták az ablakba hűlni tett töltött káposztát és kocsonyát egy Mehedinți megyei településen. Az épület térfigyelő kamerája szerint egy férfi volt a tettes, aki felhúzta a kabátját a fejére, hogy nehezebben tudják azonosítani. Ennek ellenére keresi a rendőrség, közzétették a felvételeket is, hátha valaki felismeri. A pórul járt hölgy elmondta, hogy nem először lopnak tőle, korábban a száradni kitett ruháit vitték el. (Transtelex)