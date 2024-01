Részmegállapodások és új követelések

Bukarestre is kértek engedélyt, ám ezt a főpolgármester megtagadta. Napközben ugyan a Romániai Fuvarozók Szövetsége (COTAR) és az ágazat több munkáltatói szervezetének (FORT, UNTRR) képviselői háromórányi tárgyalás után megállapodásra jutottak Sorin Grindeanu szállítási miniszterrel, ám az utcai tiltakozók egy része úgy nyilatkozott, hogy őket nem képviselik ezek a szervezetek. Hasonló a helyzet a gazdákkal is: Florin Barbu mezőgazdasági miniszter közölte, hogy konszenzusra jutottak a szarvasmarha-tenyésztők egyesületeinek képviselőivel, de a közutakon tüntető fuvarozók és mezőgazdasági termelők másfél órával később egy 76 pontos követeléslistát küldtek a kormánynak „a román nép nevében”.

A tiltakozások befejezésének feltételéül szabták meg többek között a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (RCA) árának lecsökkentését 5000 lejre a kamionok számára, a hektáronkénti állami támogatás megemelését 250 euróra, illetve a parlament létszámának csökkentését a korábbi referendumnak megfelelően. A követeléslistán szerepel, hogy a külföldön szolgálatot teljesítő alkalmazottak a 87,5 eurós napidíjon felül kapjanak egy napi 60 eurós adómentes étkezési támogatást, és a kormány gyorsítsa fel a határátkelést a tehergépjárművek tömeg- és méretellenőrzésének eltörlésével. Kérik azt is, hogy közalkalmazottaknak járó napi 265 lejes adómentes szállásköltség-támogatást kaphassák meg a fuvarozócégek alkalmazottai is, igazoló dokumentumok nélkül. Emellett egyenlő versenyfeltételeket kérnek a szállításban, azaz egy dömpingellenes törvényt és egy minimális referenciatarifa bevezetését is Spanyolország és Magyarország mintájára.

A listán szerepel még: 50 százalékos jövedelemadó-csökkentés a mezőgazdasági alkalmazottak számára, az elektronikus számla eltörlése az 1 000 000 eurónál kisebb forgalmú cégek számára, a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adójának eltörlése, a földterületek külföldieknek történő eladásának megtiltása, de olyan követelések is, mint a parlament létszámának csökkentéséről szóló népszavazás tiszteletben tartása, a vadászati törvény módosítása és a „medvetörvény” elfogadása is. A tiltakozók visszakérik bevont gépjárművezetői jogosítványaikat, és követelik, hogy állítsák le az ellenük indított büntetőeljárásokat.