Szlovákia nem támogatja Magyarország jogainak korlátozását az EU-ban

A szlovák miniszterelnök a magyar kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: „nagy nyugtalansággal” figyelik, ami jelenleg a magyar és a szlovák kormány körül zajlik, hiszen az Európai Parlament egy nyilatkozatot szeretne elfogadni a szlovák büntető törvénykönyv változásával és a speciális ügyészség megszüntetésével kapcsolatban. Ezért bírálta a szlovák ellenzéki európai parlamenti képviselőket, akik szerinte „ártanak az egész országnak, hogy ártsanak a kormánynak”. Mint mondta, figyelik a Magyarország körül kialakult helyzetet is, hiszen olyan javaslattervek jelennek meg, hogy fosszák meg a szavazati és más jogoktól Magyarországot. Kijelentette: amíg a szlovák kormány feje lesz, addig soha nem fog egyetérteni azzal, hogy egy országot azért büntessenek meg, mert a szuverenitásáért és az ország nemzeti önállóságáért küzd.

A szlovák kormányfő hivatalos látogatásra hívta a magyar miniszterelnököt Szlovákiába, és örömét fejezte ki, hogy február elején újra találkoznak majd Brüsszelben, ahol – mint fogalmazott – „messzemenő megértéssel” fogják figyelni Orbán Viktornak az Európai Tanácson belül vívott legitim harcát. Fico értelmesnek és racionálisnak nevezte az Európai Unió költségvetéséről és az Ukrajna támogatásáról szóló magyar javaslatokat, és jelezte, hogy a szlovák kormány támogatni fogja ezeket Brüsszelben. Arról is beszélt: annak ellenére, hogy Orbán Viktorral más politikai táborba tartoznak, számos témában nagyon hasonló állásponton vannak. Elutasítják az uniós migrációs paktumot, valamint ugyanaz a véleményük Orbán Viktorral Ukrajnát illetően és a V4-ek működésével, valamint Európa jövőjével kapcsolatban is.

A szlovák–magyar együttéléssel kapcsolatban azt hangsúlyozta: kívánja, hogy Szlovákiában ez a kérdés soha többé ne legyen politikai viszályok tárgya, és hogy a két ország a kapcsolatok építésére fordítsa az energiáit. Hozzátette: ahhoz az elvhez tartja magát, hogy a Szlovák Köztársaság minden egyes polgárát ugyanúgy kell segíteni. Szorgalmazta határátkelőhelyek fejlesztését a két ország között, és jelezte azt is, hogy rövid időn belül a szlovák kormány egyes régiókban – például ahol a magyar lakosság is él – kihelyezett üléseket tart majd. Arra is kitért, hogy a szlovák nemzeti kisebbségi biztos pozícióját olyan ember fogja betölteni, aki a legerősebb kisebbséget, a magyart képviseli.



Azonos érdekek

A Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok sohasem voltak olyan jók, mint most, mert a két ország úgy kapcsolódik össze az Európai Unión belül, hogy egymást erősíti a fizikai, a gazdasági és az energiabiztonság tekintetében is, ezért megkezdik egy újabb kétoldalú együttműködési csomag előkészítését – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután tegnap Budapesten tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel. Megjegyezte, hogy Magyarország és Szlovákia érdekei „legalább 99 százalékban egy irányba mutatnak”, mindkét ország számára fontos a szuverenitás.

„Magyarország részéről – és úgy érzem, hogy itt van azonosság – nem örülünk a brüsszeli szuperállami kezdeményezéseknek, egyáltalán nem örülünk az illegális migrációt legitimálni akaró törekvéseknek, meg akarjuk védeni a határainkat, és mi akarjuk megmondani, kiket engedünk be az országunkba” – tette hozzá. Orbán Viktor újságírói kérdésekre válaszolva könnyű helyzetről beszélt az Európai Tanács (ET) elnöksége kapcsán, hiszen mind Magyarország, mind ő maga ellátta már ezt a feladatot, nem kevésbé „puskaporos” időkben. „Van tapasztalatunk, hogyan kell a nemzeti álláspontunkat érvényesíteni úgy, hogy közben ne sérüljön az ET soros elnökeként betöltendő mediátori szerep” – hangsúlyozta. Az ET mostani elnökének távozásával kapcsolatban elmondta, szívesen megold bármilyen adódó feladatot, de sem magának, sem pártjának nincsen ambíciója semmilyen európai tisztségre.