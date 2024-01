A Global Rail Solutions magánfuvarozó gabonát szállító szerelvényének 35 vagonja közül 11 siklott ki Caracal és Craiova között; személyi sérülés nem történt, de a felborult vagonok eltorlaszolták a síneket. A vasúti baleset miatt ismét jelentős késést halmozott fel a Bukarest és Budapest között közlekedő Traianus Intercity vonat is, amely kedden csaknem 200 perces késéssel érkezett Herkulesfürdőre. Legutóbb tavaly december 22-én egy mozdony kisiklása miatt bénult meg a közlekedés a 100-as vasúti fővonalon, akkor a Traianus IC több mint hétórás késéssel érkezett Magyarországra. (MTI)

VAN IGÉNY REPÜLÉSRE. Rekordot döntött tavaly az Avram Iancu nevét viselő kolozsvári nemzetközi repülőtér utasforgalma. A légikikötő vezetősége Facebook-oldalán tudatta: a legjelentősebb erdélyi repülőtéren 3 240 750-en fordultak meg 2023-ban, ez 22,53 százalékos növekedés 2022-hez képest. Ezzel az utasszámmal a kolozsvári továbbra is Románia első számú regionális repülőtere, a második helyen a jászvásári áll 2,33 millió utassal, a harmadikon a temesvári 1,35 millióval. A kolozsvári reptéren megfordult utasok száma tavaly november 24-én érte el a hárommilliót, a korábbi években – beleértve a járvány előtti időszakot is – soha nem utaztak ennyien repülővel Erdély fővárosába. David Ciceo igazgató akkor emlékeztetett, hogy 1996-ban a repülőtérnek még csupán 32 ezer utasa volt, tehát azóta százszorosára nőtt az utasok száma. Érdekes, hogy bár a bukaresti repülőterek forgalma is bővült tavaly tavalyelőtthöz képest, a járvány előtti szintet még most sem haladta meg: 2019-ben 14,72 millió, 2023-ban 14,69 millió utast regisztráltak. Ezt az ukrajnai és az izraeli háborúval magyarázzák, a legnagyobb ki­esést a tel-avivi járatok megszűnése okozta. (MTI)

SÉTATÉR LESZ BRASSÓ BELVÁROSA. Hétvégenként lezárnák a gépkocsiforgalom előtt Brassó belvárosát és átengednék a gyalogosoknak. A tervezett intézkedés célja, hogy megszüntessék a városközpontban rendszeressé vált forgalmi dugókat, melyekhez hétvégenként a városba látogató nagyszámú turista is hozzájárul. Környezetvédelmi okokkal is indokolták a tervezett intézkedést, mely a légszennyezés csökkentéséhez is hozzájárulna. A héten közvitára bocsátott tervezet szerint Brassó történelmi központjába pénteken 18 és vasárnap 22 óra között csupán az ott lakók, a mentő- és rendőrautók, taxik és fuvarmegosztó cégek autói, valamint az üzleteket, éttermeket, szállodákat áruval ellátó járművek hajthatnának be, de adott napokon a belvárosi templomokba, eseményekre érkezők is igényelhetnének speciális engedélyt. Az egykori szász város és környéke a főváros és a tengerpart mellett a legtöbb turistát vonzza Romániában, és idén egyedüli európai helyszínként a Tripadvisor 25 legkedveltebb turisztikai célpontja közé is bekerült, a 21. helyre. (MTI)

ELTŰNHETNEK VÉGRE AZ UDVARI VÉCÉK. Az oktatási minisztérium elkülönítette a szükséges összegeket az iskolaépületen kívüli mellékhelyiségek problémájának megoldására – jelentette ki Ligia Deca tárcavezető. Elmondása szerint jelenleg kevesebb mint 200 olyan tanintézet van az országban, amelyeknek az udvaron van a vécéje. Ez mintegy 10 százaléka a néhány évvel ezelőtt regisztráltnak, ugyanis évről évre folyamatosan csökkent az ebben a helyzetben levő iskolák száma. Idén 30 millió lejt különített el a minisztérium mosdóépítésre, és ha a helyi hatóságoknak sikerül lehívniuk ezeket az összegeket, akkor még ebben az évben eltűnhet minden udvari vécé az iskolák mellől. (Agerpres)