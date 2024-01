– A nehézségek ellenére gazdag évet zárt Kézdivásárhely. Milyen gondokkal szembesültek, hogy haladnak a munkálatokkal?

– Ami a munkálatokat illeti, ketté kell választani a dolgokat: a tulajdonképpeni építkezésre és a felszerelések biztosítására. Ez utóbbiak külön közbeszerzésen voltak és vannak meghirdetve. Az építkezés például a Székely Katonanevelde esetében – ezt a cégvezetőtől tudom – március végéig befejeződik. A felszerelések ügyében nem vagyok már ennyire optimista, mert vannak ugyan kellékek, amik már megérkeztek, ilyen az informatikai rendszer vagy a belső udvarra szánt LED-fal, viszont a bútorzattal gondok vannak. Kétszer hirdettünk közbeszerzést, senki sem jelentkezett az eredeti áron. Vélhetően azért, mert annyi pénzért már nemhogy fából, hanem préselt korpából, úgynevezett PAL-lemezből készített bútort sem tudnak készíteni. Vélhetően árat kell emelnünk, hogy végre valaki elvállalja a munkálatot. Nyilvánvaló, hogy amíg a bútorzat nincs meg, addig nem beszélhetünk az Incze László Céhtörténeti Múzeum átköltözéséről. A kaszárnya felújításával társított projekt az úgynevezett DAC-tó szabadidőközponttá való átalakítása, onnan azt az ígéretet kaptam, hogy nyárig elkészül. Terepszemléim során azt tapasztaltam, hogy ez a munkálat van a legnagyobb lemaradásban, viszont itt már megvannak a kellékek, vagyis a köztéri bútorzat.

– Zajlik a munkálat a járóbeteg-rendelőnél is…

– Ennél a tételnél elég nagy az önrészünk. Köszönetet kell mondanom Fejér László szenátor úrnak és a háromszéki képviselőknek, ugyanis a költségvetés megszavazásakor sikerült egymillió lejt biztosítani célirányosan. Ezzel párhuzamosan azt szeretném, hogy a rég ígért első bejáratot is megnyissuk. Ez az után lesz lehetséges, hogy az épület elkészül. Lebontjuk a régi kerítést, a területet parkosítjuk.

– Az új inkubátorházat befejezik idén?

– Az épület külső része elkészült, a belső terek vakolása és a meszelés van hátra, illetve a bútorzat beszerzése. Ehhez kapcsolódik egy másik munkálat is: amint a régi kazánház átalakítása a végéhez ért, következik a tömbházak által közrezárt tér teljes felújítása. Kézdivásárhelyen a tömbházak körül lévő terek esetében kettő maradt rendezetlen: a Csernátoni úton lévő tömbházak mögötti rész, illetve az, ami az inkubátorház körül található. Az előbbi felújítása az An­ghel Saligny programban szerepel, ha pénzt kapnánk rá, az örvendetes lenne, ha nem, önrészből kell megoldanunk. Azért nem nyúltunk hozzá, mert várjuk, hogy mi lesz a program sorsa. Amennyiben a tömbházak körüli övezetek modernizálása befejeződik, akkor koncentrálhatunk a történelmi városközpontra, az udvarterekre és ami oda tartozik.

– Mi történik a Saligny-programhoz letett többi pályázattal?

– Nemcsak a Csernátoni út érintett, hanem számos utca és udvartér is. Nagyon rossz állapotban lévő utcákról van szó, elég csak az Iskola utcát említenem. De nagyon fontos lenne a Kanta utca is, itt úgy áll a helyzet, hogy az úttest felújítására a kivitelező is megvan, éppen a szükséges pénzt várjuk. Vannak más feltételek is: a vízhálózat felújítását végző cég teljes egészében be kell fejezze a munkálatot, és meg kell történjen annak az átadása is. A Kantában a fővezeték teljes egészében ki van cserélve, a vízszolgáltató rá kell csatlakoztassa a fogyasztókat, ez száz százalékban még nem történt meg. Ez a projekt azonban kapcsolódik az Ady Endre utcában végzett hasonló munkálathoz. Van két átemelő állomás – egy a kantai hídnál, a másik az Orbán Balázs utcában az építkezési lerakatnál – azokat is be kell üzemelni.

– Új óvoda és bölcsőde épült Kézdivásárhelyen. Mikor költözhet be az új épületbe a Vackor óvoda?

– A Vackor esetében tudni kell, hogy a tűzoltók által kért módosításoknak is eleget tettünk, remélem, megkapjuk a működési engedélyt. A gyermekek akár ma is beköltözhetnének, annyira vagyunk, de a bürokrácia létráját végig kell járjuk. A berendezések nagy része megvan, néhány konyhai felszerelésre van szükség, illetve a játszóteret kell még kialakítsuk. A bölcsőde esetében az építkezés 95 százalékban kész van, maradt a térrendezés. A közművesítés megvan, még a villanyhálózatra kell rácsatlakoztatni az épületet.

– Úgy tudom, hogy további épületek energetikai korszerűsítését tervezik.

– Két épületről lenne szó, egyik a Molnár Józsiás-iskola, a másik pedig a Manócska Óvoda. Lassan eljutottunk oda, hogy minden saját épületünk megújult, vannak kivételek, például a szintén főjavításra szoruló Nagy Mózes Főgimnázium, ami egyházi tulajdont képez. A vonatkozó törvényt módosították, most már az önkormányzat is leadhat kérvényt a felújításra, abban az esetben, ha hosszabb távú bérleti szerződést tud kötni. Az egyház kellett eldöntse, hogy ő fog pályázni, vagy az önkormányzat. Mi korábban pályáztunk, de akkor a projektünket elutasították, úgy tudom, hogy a Fejlesztési Ügynökséghez a katolikus egyház közben letett egy pályázatot, de nincs tudomásom annak az alakulásáról.

– Milyen ütemben zajlik a gázhálózat bővítése?

– Ezzel mondhatni meg vagyok elégedve, jól halad a kivitelező, eddig hat kilométer vezetéket lefektettek, amint az időjárás engedi, folytatják a munkálatot. Huzamosabb ideig legalább négy fok fölött kell legyen a hőmérséklet, hiszen a vezetékeket össze kell hegeszteni, vannak műszaki szabályozók.

– Ami a központot illeti: folytatódik az udvarterek felújítása?

– Az udvarterek esetében a külső gyűrű kész van, a belső hálózatnál nyolccal végeztek. Sajnos elég sok van hátra, de remélem, hogy idén is legalább öt utcácska kockakövezésére meglesz a pénzünk.