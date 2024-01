Gördülékenyebb és biztonságosabb közlekedés a városban

A városi forgalmi dugók csökkentése érdekében a legfontosabb segítség, amelyet az önkormányzat nyújthat, hogy civilizált, kiszámítható közszállítást szervez a városban. Erre kínál megoldást a fenntartható városi mobilitási terv, amelynek célja, hogy a sepsiszentgyörgyi közlekedést könnyebbé, biztonságosabbá és környezetbarátabbá tegyük. Ennek része a gyalogos, a kerékpáros infrastruktúra és a tömegközlekedés korszerűsítése, elektromos autóbuszok vásárlása, töltőállomások és kerékpárutak építése, kerékpárkölcsönző rendszer kialakítása. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata sikeresen pályázott összesen 24 elektromos autóbusz vásárlására. Tizenkét autóbusz már megérkezett, ezeken kívül pedig további 12 elektromos autóbuszra hamarosan indul a közbeszerzési eljárás, amelyeket szintén uniós forrásokból vásárolunk meg. Ezek a városból a környező településekre való utazást biztosítják majd.



Új buszmegállók és kibővített járatok

Az új autóbuszok megvásárlásával egyrészt civilizált körülményeket teremtünk, másrészt a járatok kiszámíthatóbbak lesznek – a buszmegállókban eszközökre telepíthető elhelyezett panókon, valamint digitális alkalmazáson követhetik az utasok, hogy melyik járat mikor érkezik –, pontosan érkeznek és bővített útvonalon közlekednek. Könnyebbé és környezetbarátabbá válik a tömegközlekedés, nemcsak a városban, de a környező településekre is egyszerűbb lesz eljutni s onnan beutazni Sepsiszentgyörgyre.

Az új buszok a Multi-Trans közszállítási vállalat szépmezői átmeneti jellegű székhelyére érkeztek, ahol ideiglenesen üzembe helyeztek három töltőállomást is. Jelenleg öt jármű van forgalomban, hiszen csupán ennyi töltésére van kapacitás pillanatnyilag, ezek december óta közlekednek a város utcáin, a megszokott útvonalakon. Az elektromos autóbuszok számára összesen 17 töltőállomás létesül a szolgáltató végleges telephelyén, valamint a Gólya utcai végállomáson. Visszajelzések alapján az utasok elégedettek és szívesen utaznak az új, tiszta, jól felszerelt, füst- és zajmentes tömegközlekedési eszközökkel. A decemberi jegyáremelés nem áll összefüggésben az új autóbuszok üzembe helyezésével, erre sajnos mindenképpen sor került volna, hiszen a közszállítási vállalat tizenegy éve nem drágított a szolgáltatásain. Erre a lépésre a növekvő infláció, az üzemanyagárak, valamint a karbantartási költségek növekedése miatt volt szükség.

A városi tömegközlekedési rendszer megújításának másik fontos része az új buszmegállók kialakítása, amelyeket információs kijelzővel, wifivel látunk el, valamint több jegyautomatát is elhelyezünk. A jegyeket továbbra is meg lehet majd vásárolni online. Az új buszmegállók várhatóan az év első felében lesznek kialakítva, a teljes elektromos buszállomány megérkezése után bővítjük az útvonalakat is, amelyek olyan városnegyedeket is érintenek majd, ahol korábban nem közlekedtek autóbuszok. Még zajlanak a munkálatok a Gólya utcai végállomásnál és az új buszok telephelyén a szépmezői Ipari parkban.

Egyre zöldebb Sepsiszentgyörgy – indul a kerékpárkölcsönző rendszer

A városi mobilitási terv részeként – ide tartoznak az autóbuszok is –, szintén európai uniós forrásokból üzembe helyezünk egy kerékpárkölcsönző rendszert, amely 17 intelligens kerékpárkölcsönző állomást, 230 kerékpárt és 12 triciklit tartalmaz. A célponthoz közeledve a kerékpárt leadhatjuk a legközelebbi kölcsönzőnél, így annak leparkolása, tárolása sem okoz fejtörést. A kölcsönzőt várhatóan nyár elejétől lehet majd használni. A buszok töltőállomásai mellett az elektromos és hibrid személygépkocsik számára 74 töltőállomás beszerzése is szerepel a pályázatok között.



Hamarosan befejeződik az utcák korszerűsítése

A forgalmas tömegközlekedési útvonalakat magában foglaló beruházási csomag részeként a hét utca felújítása a végéhez közeledik, ezek a Stadion utca, Grigore Bălan tábornok út, Nicolae Iorga utca, Csíki utca, Gyár utca, valamint az Oltmező utca és a Păiuș David hadnagy út. Az uniós pályázatba foglalt előírásoknak megfelelően ezeket az utcákat egyszerre kellett felújítanunk, parkolóhelyekkel, energiatakarékos közvilágítással, új csatornahálózattal, felfestett biciklisávokkal látnunk el, utóbbiakat a jövőben igyekszünk összekötni.

A város egy új fejlődési szakaszba lépett, és a modernizálásához, az életminőség javításához nélkülözhetetlen egy fenntartható, hatékony és környezetkímélő szállítási rendszer kiépítése. Elektromos autóbuszok vásárlásával, kerékpárutak és járdák építésével kényelmesebben és gyorsabban közlekedhetünk, ez hozzájárul az életszínvonal növeléséhez, valamint egy korszerű, vonzó és tiszta város kialakításához. Bár még sok a teendő, de azért dolgozunk, hogy Sepsiszentgyörgy egyre jobb hely legyen.

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)