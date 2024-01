Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek,

testvér, rokon,

SYSI-AHO ZEHÁNA ANNA

(szül. SZÉKELY-SIPOS)

életének 45. évében elhunyt.

Búcsúztatása 2024. január 22-én, hétfőn 13 órakor lesz

a sepsiszentgyörgyi új református temető

ravatalozóházában.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1118769

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a hidegségi születésű sepsiszentgyörgyi

id. MOLNÁR CSABA

életének 54. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2024. január 20-án, szombaton 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Búcsúznak tőle

fiai, testvérei, szülei és az egész család, valamint a barátai és mindazok, akik szerették

4331107

„A végén majd nem az számít, hogy mennyi éved volt az életedben, hanem hogy mennyi élet volt az éveidben.”

(A. Lincoln)

PÉTER JÁNOS

(JANCSIKA)

(1980. december 8. –

2023. ­december 7.)

A mi életvidám, imádott Jancsikánk földi életétől 2024. január 20-án 13 órakor veszünk búcsút a sepsiszentgyörgyi közös temetőben abban a reményben, hogy mindig körülveszi őt az a milliónyi nevetés és szeretet, amit élete során nekünk szerzett. Hálásak vagyunk, hogy ha rövid ideig is, de megosztottad velünk kalandos életed. Emlékedet kincsként őrizzük tovább.

Megkérjük kegyeletüket koszorú helyet virággal róják le, részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4331093

Fájó szívvel tudatjuk, hogy az alsócsernátoni születésű sepsiszentgyörgyi

DÓCZÉ MIKLÓS

életének 80. évében

2024. január 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Utolsó útjára január 20-án 13 órakor kísérjük a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőbe.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

A gyászoló család

4331096

Megemlékezés

Ahogyan az élet terhe nehezedik ránk, jobban és jobban hiányzol, édesanyánk, FODOR CSILLA. Kellenél, hogy szeretgess, hogy lásd Annát, hogy átölelj, hogy velünk örülj, hogy bátoríts, hogy figyelmeztess, hogy nagyokat nevessünk. Kilenc éve éltetjük mindezek emlékét. Ti, akik olvassátok és szerettétek Csillát, Csilla nénit, egy pillanatra gondoljatok rá.

Gyermekei

2644

Kegyelettel emlékezünk

dr. LÁSZLÓ ATTILA geológusra halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1118777

Fájó szívvel emlékezünk a fotosmartonosi

SERESTER GÁBORNÉ

FEJÉR MARGARETÁRA

halálának 4. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4331111

Fájó szívvel emlékezünk a hat hete elhunyt édesanyánkra, KÁTAI PÁLNÉ INCZE EDITRE. Áldott emléke szívünkben él.

Lányai és azok családja

5022/b

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

SINKA JOLÁNRA

halálának első évfordulóján.

Drága emlékede

szívünkben hordozzuk.

Szeretteid

1118770

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a papolci BAJKÓ GÉZÁRA és

BAJKÓ ILONÁRA haláluk 2., illetve 12. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

1118771

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk

JÓZSA EMMÁRA

(szül. BECKER) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1118762

Fájó szívvel emlékezünk a zágoni születésű sepsiszentgyörgyi KELEMEN ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

5013/b

Ne fájjon nektek, hogy mi már nem vagyunk, / Hiszen napként az égen nektek ragyogunk. / Ha szép idő van és kék az ég, / Jusson eszetekbe sok szép emlék. / Ha ránk gondoltok, soha ne sírjatok, / Hiszen a szívetekben jó helyen vagyunk. Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett, drága jó szüleinkre, a mikóújfalusi

URSZULY DÓRA KATALINRA halálának első és

URSZULY ANDRÁSRA halálának 12. évfordulóján. Emléküket lelkünkben hordozzuk életünk minden pillanatában. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Megemlékező gyászmise január 21-én, vasárnap 11.15 órától a mikóújfalusi ortodox templomban.

Gyászoló szerettei

4331090

Az élet csendesen megy tovább, / De a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. / Megcsillan egy könnycsepp a szemünkben, / Nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszünkbe. Fájó szívvel emlékezünk TÓTH DELINRE halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4331099

Hiányát mindennap érezve, szeretetét, gondoskodását, jóságát, mosolyát szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

PAP JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4331100

Megpihent a dolgos jó apai szív, / Áldás és hála övezi a sírt. / Szerető férj voltál, drága édesapa, / Bánatos családodnak most már őrangyala. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk JÓZSA ÁRPÁD CSABÁRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

A gyászoló család

4331105