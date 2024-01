A rétyi Kováts András Fúvószenekar immár évtizedek óta hagyományosan megszervezett magyar kultúra napi hangversenye idén az átlagosnál különlegesebb eseménynek ígérkezett, ugyanis ez alkalomból minősítette a zenekart a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség. Amint a helyszíni értékelésben hallhattuk, a zsűri döntése értelmében a rétyi fúvószenekar a C nehézségi fokozatot teljesítve 95 pontot kapott, és ezzel Kiemelt arany minősítést ért el, ez erdélyi viszonylatban is egyedülálló teljesítmény.

„Az ünnep a különbözés, az ünnep a mély és varázslatos rendhagyás, az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme” – mondta elöljáróban Márai Sándort idézve a műsorvezető Nagy Endre, hozzátéve, hogy a magyaroknak jogosan van, amit ünnepelniük ezen a napon, bárhol is éljenek a nagyvilágban. A magyar kultúra igazi tartalmát a zene, irodalom, történelem, múltunk és hagyományaink mellett anyanyelvünk, magyarságtudatunk, értékeink és emberségünk adja – emlékeztetett továbbá, majd a jeles nap történetéről mesélt. A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. A nap megünneplésének ötlete Fasang Árpád zongoraművészhez köthető, aki 1985-ben vetette ezt fel, négy évvel később a magyar Hazafias Népfront Országos Tanácsa szervezte meg az első évfordulós rendezvényt.

A felvezető után Vargha Fruzsina alpolgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel. Mint mondta, Sepsiszentgyörgy az a hely, ahol a kultúra nem csupán múzeumokban, galériákban vagy könyvtárban, iskolapadban található, hisz bármerre nézünk, jelen van. Átszövi mindennapi életünket, élő szereplője hétköznapjainknak és ünnepnapjainknak. Találkozunk vele az utcán, a közösségi tereinkben, becsalogat moziba, színházba, táncházban forgat. A kiállítóterekben, múzeumokban is megszólít, könyvet ad a kezünkbe, beszélgetésekre, könyvvásárra visz el, lelkünket muzsikával gyönyörködteti, benne él hagyományainkban és innovációinkban. Hozzátette: mi a saját, messziről hozott kultúránkkal úgy tudtunk Európa részévé válni, hogy közben sikerült megőriznünk a legfontosabb otthonról hozott kincset, az anyanyelvünket.

Az ünnepi hangverseny részben a rétyi Kováts András Fúvósegyesület zenekarának minősítő hangversenye is, a zenekar ugyanis tagja a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetségnek, amelynek ezúttal sor kerül a tizennegyedik országos minősítésére – mondta a továbbiakban a műsorvezető, hangsúlyozva, hogy a vizsgadarabok előadását a közönség előtt is kiértékelik majd. Ezután bemutatta a zsűri tagjait, majd Maksai József karnagy vezetésével elkezdődött a hangverseny.

Az eseményhez méltóan a magyar himnusszal indítottak, majd többnyire kortárs szerzők klasszikus zeneművei, de közismertebb darabok, indulók is szerepeltek a repertoáron. Meghívott vendégként egy többszörösen díjazott, világhírű harsonaművész, Gyivicsán György is fellépett a zenekarral.

A koncert első részének lezárása után a zsűri elvonult, hogy meghozza döntését, majd – miután további zeneművek is elhangzottak – elnökük, a Magyar Fúvós­zenei és Mazsorett Szövetség országos vezetőségének tagja, a Prima-díjas karmester, Krcsméri János értékelte a produkciót és ismertette a zsűri döntését.

Mint mondta, 1994 óta jár Rétyre tanítani, jó barátja volt a néhai Kelemen Antal igazgató-karnagy, és csak elismeréssel szólhat mindarról, ami az elmúlt harminc évben Rétyen kialakult és öröklődött nemzedékről nemzedékre. Emlékeztetett, hogy a zenekart 1935-ben alapította Kováts András református lelkész, történelmi események folytán azóta többször is megszűnt, de mindig újraindult, és végül olyan szintre ért, hogy jelenleg a marosvásárhelyi és brassói filharmónia művészeit is tagjai között láthatjuk. Ezután az 1990-ben megalakult Magyar Fúvószenei Szövetségről, a Mazsorettszövetséggel való egyesüléséről és minősítő rendszerükről is mesélt. Legtöbb száz pontot kaphatnak a zenekarok, hatvan pontig oklevél, utána hetvenig bronz, nyolcvanig ezüst, kilencvenig arany, kilencvenegytől százig pedig kiemelt arany minősítés jár. A, B, C és D nehézségi fokozatok vannak, amelyek közül a D a legfelső fok, melyben csak egyetemi zenekarok szoktak megméretni. A rétyi fúvószenekar a C fokozatban 95 pontot ért el, így kiemelt arany minősítéssel jutalmazták.

A zsűri értékelése után közismert zeneművekkel folytatódott, majd a székely himnusz előadásával ért véget a hangverseny.

Maksai József karmester lapunknak elmondta, nagyon örülnek az elismerésnek, hisz Erdélyben eddig még csak ők értek el kiemelt arany minősítést a C kategóriában, de a valódi eredménye ennek a megmérettetésnek az volt, hogy motiválta a zenekart a gyakorlásra. Ezt a hangversenyt ugyanis egy hosszú felkészülési folyamat előzte meg, mely során az a cél lebegett előttük, hogy minél több pontot sikerüljön megszerezniük. Ez a legrangosabb elismerés, amit egy amatőr formáció elérhet, ezért büszke a zenekar minden tagjára – tette hozzá a zenekarvezető.