Két egykori Sepsi-SIC-játékossal, Kelemen Kincsővel és Kovács Renátával a csapatban kezdte a bajnoki címvédő ellen sepsiszentgyörgyi vendégjátékát a Kolozsvári U, amely első támadását értékesítve először és utoljára vezetett a tegnapi meccsen. A gyors válasz Jankovićtól érkezett, majd a házigazdák 14–0-s részsikerére reagálva a 3. percben időt kért Jannisz Kukosz, a kincses városiak görög edzője. Ezután a büntetővonalról pontoztak a kolozsváriak (14–4), amit egy 10–0-s zöld-fehér roham követett (24–4). Az első negyed hajrájához közeledve eredményesebbé vált az egyetemista lányok offenzívája, és 28–11-ről indult a második szakasz, amelynek elején a vendégek voltak a jobbak a pályán, ám mihelyt újra játékba lendültek a mieink, visszaállt a rend a pályán (39–22). A 18. percben újabb kolozsvári időkérés következett, ám ennek ellenére is folytatódott kosarasaink menetelése, és 29 pontos szentgyörgyi vezetésnél vonultak nagyszünetre a csapatok (53–24).

A térfélcserét követően kissé görcsössé vált mindkét gárda játéka, az együttesek sokat hibáztak, emiatt pedig kevesebb kosár is született. Zoran Mikes lányai 12 ponttal, míg a kolozsváriak 7 egységgel zárták a harmadik játékrészt, és 65–31-es eredményről folytatódott az erdélyi párharc. Az utolsó tíz percben a háromszéki bajnokok irányították a küzdelmet, a 34. percben 40 pont volt a Sepsi-SIC előnye (79–39), és innen a tartalékokat is becserélték a megyeszékhelyi alakulatnál. A véghajrá is rólunk szólt, így a zöld-fehérek 92–45 arányú győzelmet arattak a Kolozsvári U ellen. A hibátlan mérleggel listavezető Sepsi-SIC-re szerdán Euroliga-mérkőzés vár, hiszen a sorozat török címvédője, a Fenerbahçe Alagoz Holding lép pályára a Sepsi Arénában, a Nemzeti Liga hétvégi körében pedig a Brassói Olimpiához látogatnak lányaink.

A tegnapi találkozó legeredményesebbje a 21 pontig jutó Nyström volt, a túloldalon Pană 9, Kelemen 2 és Kovács 6 egységgel fejezte be a meccset.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 10. forduló: Sepsi-SIC–Kolozsvári U 92–45 (28–11, 25–13, 12–7, 27–14). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 300 néző. Vezette: Alina Dekany, Daria Bălan, Mareș Plăcinta. Sepsi-SIC: Nyström 21/6, Armanu 4/3, Cătinean 12/6, Janković 15, Green 9/3–Gereben 4/3, Mikes, Hrisztova 14/3, Belegante 2, Veress 2, Toma, Pašić 9/3. Edző: Zoran Mikes. Kolozsvár: Kelemen 2, Uiuiu 8/3, Kovács 6, Pavel 8, Pană 9/3–David, Faragó, Bota 2, Popovici, Pricop 4, Horváth, Liubinets 6. Edző: Jannisz Kukosz.