Népzenei örökségünk

A világszínvonalú magyar népzenei örökség előkelő helyet foglal el a magyar kultúra értéktárában, ezért természetes, hogy a magyar kultúra napján a magyar népzene is szerephez jut – ezt köszönte meg a szervezőknek a sepsiszentgyörgyi Heveder zenekar a Tamási Áron Színházban tartott szombati koncerten.

A húsz éve a Háromszék Táncegyüttes kísérőzenekaraként működő banda ritkán koncertezik önállóan Sepsiszentgyörgyön, ennek is köszönhető, hogy a Tamási Áron Színház nagyterme a hét végén zsúfolásig megtelt, de az is vonzotta a közönséget, hogy megismerhették az együttes egy másik arcát, ugyanis Márdirosz Ágnessel visszaidézték a Karády Katalin-korabeli slágereket. Ez is része a magyar kultúrának, hisz a múlt század 30-as, 40-es éveiben meghatározó volt – olykor társadalmat bíráló – szövegei és a hozzá illő, átütő dallam által.

A magyar kultúra mindig gazdagodott a szomszédos népek kultúrája által, a magyar, román és cigány együttélés kölcsönhatásai a népzenében is megmutatkoznak, ugyanakkor önállóan is erős jelleggel bírnak – ebből is kapott ízelítőt a szombati közönség. Felvezetőként kunsági népdalokat énekelt Márdirosz Ágnes, majd a Heveder előadásában hangzott el magyar, román és cigány mezőségi muzsika, kikancsítottak Kalotaszegre, valamint az egyedülálló zenei örökségként számon tartott Szászcsávásra, a korán polgárosult Háromszékről pedig őrkői cigány muzsikát adtak elő.

A Fazakas Levente (hegedű, ének, zenekarvezető), Molnár Szabolcs (hegedű, ének), Fazakas Albert (brácsa, cimbalom), Szilágyi László (brácsa, harmonika) és Bajna György (bőgő, gardon) alkotta Heveder zenekar és Márdirosz Ágnes közös koncertje a magyar kultúra napja rendezvénysorozat kiemelkedő zenei élményét nyújtotta a sepsiszentgyörgyi, háromszéki közönségnek, a kezdeményezést érdemes folytatni, hisz népzenei anyanyelvünk éppen olyan fontos megmaradásunk tekintetében, mint a beszélt magyar nyelv.