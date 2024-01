Táncelőadás és prózai zenés műsor

Kézdivásárhelyen is minden évben megünneplik a magyar kultúra napját. Idén a kultúrakedvelő közönség két előadást is megtekinthetett, egyik egy rendhagyó prózai zenés műsor, a másik egy táncelőadás volt.

Vasárnap a Perkő Néptáncegyüttes Életünk éneke című előadása volt látható a Vigadó Kulturális Központ nagytermében. Az Újszövetség azt hirdeti, hogy amint Ádám és Éva a tette által az egész emberiségre az áteredő bűnt hozta, úgy Krisztus a megváltás által a megigazulást és az életet. Ahogy a paradicsomi létben is ott volt a kísértő erő az ember életében a tiltott gyümölcs által, úgy a mai ember hétköznapjaiban is mindig ott leselkedik és várja az alkalmat, hogy megmutatkozzon. A Perkő Néptáncegyüttes előadásában olyan képeket mutatott és rajzolt meg a tánc nyelvén, amelyek mindannyiunk életét végigkísérik. Születés, szerelem, párválasztás, barátság, párviszonyok, elmúlás és újrakezdés: mindezek olyan élethelyzetek az emberi élet különböző szakaszaiban, amelyek tulajdonképpen nagyobb fordulópontjai is egyben. Az előadás rendező-koreográfusa Tőkés Csaba Zsolt volt, munkáját koreográfus asszisztensként Demeter Gyöngyi segítette, a zenei aláfestést a Tokos Zenekar biztosította.

Tegnap este a Vigadó Művelődési Központban koncertszínházi előadást, Demeter Eli és Ruszka Sándor Bűnös lelkek című produkcióját tűzték műsorra, amelyben közreműködött még Könczei Olivér. Mi lehet érdekesebb, mint amikor erről a témáról – a bűnös lelkekről – beszélgetett és énekelt egy volt bűnös vámos és egy pap? Leleplező koncept-koncert balsorsról, bűnről és szenvedésről – áll a produkciót beharangozó ajánlóban.