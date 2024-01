Egy európai város életében alapfeltétel kell legyen a lakók biztonságérzete, nemcsak nappal, de akkor is, ha sötétedés után az utcára lépnek. Miközben számos európai nagyvárosban gondot jelent a közbiztonság, Sepsiszentgyörgyön félelem nélkül mehetünk ki az utcára, láthatjuk, hogy ilyenkor is sokan választják az esti kocogást, sétálást vagy a kutyasétáltatást.

A modern városi közvilágítás tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat városunkban, gyalogosként, de járművezetőként se kelljen aggódnunk, hogy balesetet szenvedünk.

Szebb városkép, jobb közlekedésbiztonság

Az utcák felújításával egyidőben fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan korszerűsítsük a városi közvilágítást: a munkálatok során sorra eltüntettük a régi betonoszlopokat, helyettük korszerű fémoszlopokat állítottunk, eltüntettük a városképet rondító villanykábeleket, az új villanyvezetékeket a föld alá helyeztük, és nem mellékesen nagy fényerejű, de energiatakarékos égőkre cseréltük a régieket. Ezáltal nemcsak a városkép lett szebb, de ami ennél is fontosabb, hogy jobb lett a közlekedésbiztonság, sokkal kisebb a veszélye a baleseteknek a jól megvilágított utcákban, átkelőhelyeken. Sepsiszentgyörgyön sikerült a legtöbb közszolgáltatást nyújtó vállalatot önkormányzati tulajdonban tartani, így nagyobb a ráhatásunk, a szolgáltatásokat könnyebben tudjuk fejleszteni, a felmerülő problémákat gyorsabban meg tudjuk oldani, hiszen minden sepsiszentgyörgyinek jogos elvárása, hogy a pénzéért megfelelő szolgáltatást kapjon. Vannak viszont olyan szolgáltatók, melyek nem az önkormányzathoz tartoznak, ezek fölött nem rendelkezünk. A régi betonoszlopok, légkábelek például az áramszolgáltató tulajdonában vannak, ezért sajnos előfordulnak olyan esetek is, hogy bizonyos utcákban többszöri felkérés után sem tüntették el azokat, ez sokszor a mi munkánkat is hátráltatja. Az elmúlt években Sepsiszentgyörgyön számos utcában újítottuk, bővítettük a közvilágítást, a lakónegyedi sétányokon új lámpaoszlopokat szereltünk fel, amelyeket szintén környezetbarát, energiatakarékos égőkkel láttunk el. Ez környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen az új világítással kevesebb energia fogy, ennek jelentősége megmutatkozott például az energiaválság idején.

Új lámpaoszlopokat szereltünk fel az Állomás negyedben (Szorgalom, Barátság és Lendület sétányon), a városközpontban (a Bem József és a Tavaszy Sándor utcában), az 1918. december 1. úton, a Gyárfás Jenő, a József Attila utcában, az Olt negyedben (a Füzes, a Nicolae Grigorescu, az Ág utcában, valamint az itt található tizenkét tömbház között), a központi piac környékén (a Császár Bálint utcában, a Textil sétányon és a Bánki Donát utcában), a Lenin negyedben (az Esthajnalcsillag utcában és a tömbházak között), valamint a Csíki, a Templom, a Kőrösi Csoma Sándor utcában és a Csíki negyedben (a Romulus Cioflec és a Liliom utcában – ahol összesen huszonkét tömbház környékét világítottuk meg). A járdafelújítással egyidőben új lámpaoszlopokat szerelünk fel az Oltmező utcában és folytatjuk a közvilágítás bővítését a városi strand környékén, a Sport, illetve az Olt utcában, a Román hadsereg utcában, az Albert Álmos, a Gaál Sándor, a Forrás, a Gyárfás Győző, a Grigore Păltineanu utcában, valamint további kilenc utcában a Szemerja negyedben.

Ugyanakkor új létesítmények, közösségi terek kialakításakor szintén az adott helyhez illő, korszerű, nagyobb fényerejű világítótestekkel felszerelt modern lámpaoszlopokat helyeztünk el. Így kapott korszerű megvilágítást a Sepsi Aréna és az új stadion környéke, a szépmezői és a Csíki negyedi sportpályák, a tavasszal felavatásra kerülő skate-park, a Csíki negyedi közösségi tér vagy az Olt töltésén épülő hét kilométeres kerékpárút. A város további részein a munkálatok az időjárás függvényében, kora tavasszal folytatódnak.

Megvilágított épületek, látnivalók

A megfelelően kivilágított utcák nemcsak a sepsiszentgyörgyiek kényelmét és biztonságérzetét szolgálják, de fontos szerepet játszanak a turisztikai vonzerő kialakításában és fenntartásában. A hangulatosan megvilágított épületeink, tereink, látnivalóink még vonzóbbá teszik városunkat. Éppen ezért a modern, költséghatékony közvilágítás kialakítása is a Sepsi 2030 – Gödri Ferenc városfejlesztési terv részeként valósul meg, amely alapján azt a célt tűztük ki, hogy Sepsiszentgyörgy legyen az a közepes méretű erdélyi város, amely biztosítja a kisvárosok összes előnyét és a nagyvárosok legtöbb szolgáltatását, ahol szívesen élnek a sepsiszentgyörgyiek, és ahová szívesen költöznek azok, akik többet szeretnének kapni egy településtől.

