Napi három járat indítását tervezi a Fly Lili repülőtársaság júniustól a vidombáki repülőtérről – tudatja a Brassó megyei légikikötő. Az úti célokat februárban fogja bejelenteni a társaság, de a bizbrasov.ro portál úgy tudja, hogy budapesti is lesz közöttük.

A vidombáki reptér vezetői és más Brassó megyei, illetve aradi illetékes hivatalosságok január 25-én tárgyaltak a Fly Lili tulajdonosával, és a nagyszebeni Jürgen Adreas Faff közölte, hogy a hét minden napján három járatot kíván működtetni. A biz­brasov.ro emlékeztet arra, hogy a cég eredetileg 2023 decemberétől kívánt megjelenni Vidombákon, de az akkori 12 órás nyitva tartás miatt visszalépett. Most már (január 16-tól) elvileg napi 16 órán keresztül fogadják és indítják a repülőgépeket Brassó megyében, de ez a hosszabbított program csak akkor lép életbe, amikor igény lesz rá, jelenleg ugyanis csak a hét öt napján, a déli órákban száll le és fel a Wizz Air egy-egy gépe a Barcaságon. Ha azonban több járat is lesz, a napi 16 óra is kevésnek bizonyulhat, legalább 18 órás légiforgalmi irányításra lenne szükség – állítja a brassói portál.

Ami a Fly Lili tervezett járatait illeti, hivatalosan még semmit nem tudni, de a bizbrasov.ro által idézett Christian Macedonschi, a Smart City Brașov egyesület elnöke úgy tudja, hogy Faff egy budapesti, egy bécsi, két-két angliai és spanyolországi, illetve három németországi légijárat indítását tervezi Vidombákról (utóbbiak Münchenbe, Nürnbergbe és Stuttgartba repülnének).

A Vidombákról induló vakációs légi járatok kínálata is bővül az idén: május 22-től Egyiptomba (Hurghadába) lehet repülni a szomszédból, május 29-től két törökországi városba (Antalya mellett Bodrumba), június elsejétől Kréta szigetére (Heraklionba), június 14-től pedig Tunéziába (Hammametbe) is – olvasható a repülőtér hivatalos oldalán, amely értesíti továbbá az érdeklődőket, hogy január 19-én a lengyel LOT Polish légitársaság vezetőivel is tárgyaltak egy lehetséges együttműködésről.