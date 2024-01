Amint arról beszámoltunk, a kormányhivatal január 17-én közleményt bocsátott ki, melyben nagyjából megerősítették azokat az értesüléseket, melyeket a sajtó egy nappal korábban nem hivatalos forrásokból tudott csak beszerezni. Ezek között szerepelt, hogy a korrupcióellenes ügyészség brassói részlege kutakodott a prefektúrán, de Ráduly István, az intézmény vezetőjének a lakásán is jártak. Azt is megerősítették, hogy két ügyben, az elmúlt években a hivatal épületén a belügyminisztériumi forrásokból megvalósított beruházások (villamos hálózat cseréje, a tető javítása, valamint a homlokzat rendbetétele), illetve egy földterület visszaszolgáltatása kapcsán végezték a vizsgálatot, minden okiratot összeszedtek, amelyekből kiderülhet, történt-e bűncselekmény. Azt is közölték, hogy mindenben a hatóságok rendelkezésére álltak, és meggyőződésük, hogy a beruházások kapcsán minden a törvényes előírásoknak megfelelően történt, ám a hatóságoknak joga van ellenőrizni a közpénzek elköltésének folyamatát.

Ráduly István prefektus nem kívánta kommentálni a hatósági fellépés nagyságát. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete viszont pár napra rá állásfoglalást tett közzé a Facebook közösségi portálon, melyben rendőrállamra jellemző, megfélemlítő akciónak, erőfitogtatásnak minősítik, ahogy a DNA fellépett a házkutatás kapcsán. Megjegyzik, a hatóságoknak nyilván az a dolguk, hogy ellenőrizzék, nyomon kövessék a közpénzek felhasználását, de túlkapás az, ahogyan eljártak. „A felháborító az, hogy egy 2021-ben iktatott ügyben három évvel később rohamosztaggal érkeztek Sepsiszentgyörgyre, Háromszékre dokumentumokat gyűjteni, hogy egyáltalán eldöntsék, történt-e bűncselekmény. Kedden hajnalban (január 16-án, szerk. megj.) csaknem rátörték az ajtót az intézmény vezetőjére, mint egy közbűntényesre, és ezzel párhuzamosan több helyszínen, magánszemélyek otthonában és cégek székhelyén is zajlott látványos házkutatás” – fogalmaztak.

A háromszéki RMDSZ állásfoglalásában rögzítik: meggyőződésük, hogy Ráduly István prefektusként – ahogy korábban Uzon község polgármestereként is – a jogszabályokat szigorúan betartva dolgozik.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a napokban megismételte e meglátást, mely szerint erőfitogtatás és megfélemlítés volt az akció célja. Az elöljáró szerint erre utal az, hogy a vádhatóság nem közöl semmit, utólag sem, és még a fővárosi újságíróknak sem sikerült megtudniuk, mi történik Háromszéken. Antal Árpád azt is felidézte, amikor 2016-ban a sepsiszentgyörgyi városházán és az ő otthonában tartott házkutatást a DNA, sokkal civilizáltabban jártak el, pedig jóval sötétebb korszak volt a korrupcióellenes ügyészség fellépését illetően. Akkor a vádhatóság már reggel közölte, hogy a polgármester ellen zajlik az eljárás, egymillió euró a feltételezett kár, azaz az emberek tudták mi történik. Ezzel szemben a prefektúra esetében arról sem volt szó, hogy történt-e károkozás, mekkora annak a mértéke, ki ellen vizsgálódnak – mindez így ebben a formában elfogadhatatlan.

Az estig zajló akció lezártát követően a DNA a mai napig nem tett közzé semmit, nem tudni, hogy időközben eldőlt-e, egyáltalán bűncselekmény gyanúja állt-e fenn, feljelentés alapján vagy pedig hivatalból kutakodtak, illetve egyelőre személyekkel szembeni vizsgálatról sem tudni. A hatóság viszonyulása már csak azért is érdekes, mivel más esetekben legalább a házkutatás tényét megerősítik, a tárgyát is közlik, illetve nem ritkán frissítéssel szolgálnak egyes kevésbé jelentősnek számító akciók kapcsán is.