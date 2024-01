Új szolgáltatással bővült tavaly a szentkatolnai úton lévő kutyamenhely, ott működik a Lénárd cicamenhely is, bár még nem indult be teljes gőzzel. Elsősorban az útra kitett, az anyjukat elveszítő kiscicákat viszik be, de terveik szerint a közeljövőben a nagyobb példányokat is fogadják.

Múlt év októberében sikerült működési engedélyt szerezni a cicamenhelyre, de több okból kifolyólag még nem működik teljes kapacitással a létesítmény – tudtuk meg Forró Bélától, a menhely vezetőjétől. „Az egyesületünknek van két cicusa, az állatokhoz is értünk, de a macskákkal nincs akkora tapasztalatunk, mint a kutyákkal. Azt is mondhatjuk, hogy a két kabalaállat – egyik gerinctöréssel és hiányos farokkal került hozzánk, de sikerült megmenteni – a tesztmacskák szerepét tölti be. Én is szeretem őket, de a szeretet ilyen esetben nem elégséges, érteni kell hozzájuk. Lassan ez kialakul” – mondotta a menhely vezetője.

Amikor elindult a menhely, sokan attól tartottak, hogy minden macskát begyűjtenek, de ez nem így van. „Elsősorban a bajba jutott, szemlátomást gazdátlan állatok kerülnek ide, ahol megpróbálunk segíteni rajtuk. Ilyen helyzetbe általában a kiscicák kerülnek, mi idehozzuk, civilizált körülményeket biztosítunk számukra, majd örökbe adjuk őket” – magyarázta.

Tavaly a menhelyről 15 kiscicát sikerült örökbe adni, jelenleg csak kettőt gondoznak. A cicák egyébként féregtelenítve, beoltva kerülnek a gazdikhoz, akik, ha úgy döntenek, ingyenes ivartalanításra is elvihetik a kedvencüket. Ahogy a kutyákat, a macskákat is évente be kell oltani.

„Azon is gondolkodunk, hogy macskaetetőket helyezünk ki a városba, amikhez csak a cicák férnek hozzá. Nem lesz egyszerű, számítok a kontrázók megjelenésére, és még ha kisebbségben vannak is, ők a hangosabbak. A későbbiekben a cicák egy részét csapdákkal fognánk be, másként nem lehetséges” – fejtette ki Forró Béla. A macskákat nem látnák el chippel, hanem nyakörvvel vagy valami más jelzéssel próbálják majd azokat megkülönböztetni a többitől.

A kutyapopulációval ellentétben a macskák száma most magasabb a céhes városban, télen pedig előszeretettel húzódnak fel a gépkocsik motorháztetőjére melegedni, ahol a karmaikat is kipróbálják. A populáció szabályozásának azonban hátulütője is van, főleg a zsúfolt tömbháznegyedekben. „Amíg a menhelyen nem volt macskánk, folyamatosan bajunk volt a rágcsálókkal. Amióta megvannak, ez a probléma megszűnt, nem kell ragasztózzunk és keressük az elpusztult egereket. Ha nem lennének macskák, a rágcsálók száma nőne meg brutálisan, hiszen elképesztő módon tudnak szaporodni, s az sokkal nagyobb problémát jelentene az embereknek. Tehát nagyon óvatosan szabad csak beavatkoznunk, hogy ne okozzunk még nagyobb gondot a lakosságnak” – magyarázta Forró Béla.