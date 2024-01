Előző írásunk

Új szolgáltatással bővült tavaly a szentkatolnai úton lévő kutyamenhely, ott működik a Lénárd cicamenhely is, bár még nem indult be teljes gőzzel. Elsősorban az útra kitett, az anyjukat elveszítő kiscicákat viszik be, de terveik szerint a közeljövőben a nagyobb példányokat is fogadják.