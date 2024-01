Marcel Ciolacu: Erdély román föld, különböző etnikumú románok lakják

Normalizálni kell az Erdélyről szóló közbeszédet – jelentette ki Marcel Ciolacu kormányfő a Szociáldemokrata Párt (PSD) Szatmár megyei szervezetének péntek esti értekezletén, ahol azt is elmondta, hogy a párt meg akarja szerezni Szatmárnémetiben a polgármesteri és a megyében a tanácselnöki tisztséget. Jelenleg mindkettőt RMDSZ-es politikus tölti be.

A PSD elnöke szerint az idei választási évben nem szabad megtörténnie annak, hogy „két hónapos kampány után” a vegyes házasságban élők elfelejtsék: együtt élnek és közös gyermekeik vannak. Megjegyezte: elmúltak azok az idők, amikor az Erdélyről szóló diskurzus érzelmeket váltott ki, és a politikai szereplők feladata normalizálni az Erdélyről szóló közbeszédet. „Emberek, Erdély román föld, az Európai Unió része vagyunk, Magyarország is az Európai Unió része. Románia és Magyarország is NATO-tagok, és az örökkévalóságig szóló megállapodásokat írtak alá. Felejtsük végre el azt a butaságot, hogy Erdély nem román föld.” – jelentette ki Ciolacu, és megjegyezte: reményei szerint a szavait nem azzal a „breaking news-zal” fogja tálalni a sajtó, hogy kiárusította Erdélyt. A kormányfő szerint „valójában (...) mindannyian különböző etnikumú románok vagyunk: románok, magyarok, ukránok, németek, akik együtt élnek Romániában. Azt hiszem, ez áldás, és nem ok a vitákra, a minket elválasztó dolgok megtalálására”. Ciolacu úgy látja, a 2024-es választási évben bizonyos politikai erők – korlátozott számú szavazat reményében – a közösségek megosztására törekednek majd, ám „a románok, magyarok, ukránok és németek is tudják, hogy ezek provokációk. Isten arra teremtett bennünket, hogy ne széthúzzunk, hanem közösen építkezzünk” – szögezte le. A kormányfő a továbbiakban is számít az RMDSZ és a PSD helyi szintű együttműködésére, és meggyőződése, hogy az RMDSZ politikusai nem bántódnak meg, ha a szociáldemokraták megszerzik Szatmárnémetiben a polgármesteri és a megyében a tanácselnöki tisztséget.

Ciolacu szatmári beszéde egy nappal azután hangzott el, hogy a kormányfő a Realitatea Plus hírtelevízióban elmondta: soha nem fogja elfelejteni Iohannisnak, hogy Erdély kiárusításával vádolta meg, már csak azért sem, mert néhai édesanyja attól félt, hogy a fiát hazaárulásért bebörtönzik. Ciolacu a képviselőház elnöke volt 2020-ban, amikor az hallgatólagosan elfogadta Székelyföld autonómiastatútumának tervezetét; ezek után, 2020. április 29-én mondta el Klaus Iohannis államfő hírhedt, „Jó napot kívánok, PSD!” kezdetű beszédét, amelyben azzal vádolta a szociáldemokarátkat, hogy titokban át akarják adni Erdélyt a magyaroknak, és név szerint Ciolacut kérdezte, hogy mit ígért nekik „Orbán Viktor Budapestről e megállapodásért cserében”.

Holokauszt, háború, gabona, reform

Erdélyre vonatkozó véleményén kívül több más üzenetet és nyilatkozatot is megfogalmazott a hétvégén Marcel Ciolacu. A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából kiadott közleményben megerősítette a kormány elkötelezettségét az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a gyűlöletbeszéd megelőzése és leküzdése mellett. Ukrajnával kapcsolatosan elmondta: ukrán és moldovai kollégáival egyetértettek abban, hogy az ott élő román kisebbség nyelve nem a moldáv, hanem a román. Kifejezte Ukrajnával való szolidaritását, de leszögezte: a kormány biztosítja az ukrán gabona tranzitját, és gondoskodik arról, hogy egyetlen szem se maradjon Románia területén. Kijelentette, hogy nem hisz semmiben, ami Oroszországból jön, de úgy véli, hogy Romániában nincs szükség háborús készülődésre. Végül az állam­apparátus három évtizede késő reformjáról azt mondta, hogy nem fogja elsietni, mert „a kapkodás megárthat egy jó szándékú folyamatnak”, a közszférában nem lehet a fűnyíró elvet alkalmazni.

Közös kormányzásra vannak ítélve

Helyi szinten az RMDSZ és a PSD „közös kormányzásra van ítélve” – jelentette ki Pataki Csaba Szatmár megyei tanácselnök a Szociáldemokrata Párt megyei szervezetének szombati tisztújító ülésén. Az RMDSZ politikusa emlékeztetett arra, hogy a két politikai alakulatnak együtt több mint kétharmados többsége van a megyei önkormányzatban. „Sokan támadnak, próbálnak megosztani minket, néhányan a vörös pestistől és a zöld pestistől egyaránt meg akartak szabadulni. Most, ha már együtt lettünk pestisesek, akkor közös kormányzásra vagyunk ítélve. Ha megnézzük, a megyeszékhelyen és a megyében is van mire büszkének lennünk. Mindig próbálunk megoldásokat találni, a barátságokat megőrizni” – fejtette ki Pataki Csaba. Az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke a választásokat egy sakk­játszmához hasonlította, amelynek végén „kezet kell fognunk és egymás szemébe kell néznünk. Egyetlen tisztség, egyetlen politikai kihívás sem ér annyit, hogy olyan mély árkokat ássunk, amelyeken az esemény végeztével nem tudunk átkelni” – vélekedett. Szatmárnémeti polgármestere, Kereskényi Gábor felszólalásában elmondta: a felmérések szerint az RMDSZ és a PSD együttes támogatottsága jelenleg meghaladja a 60 százalékot. „Ez a legjobb bizonyíték arra, hogy a szatmáriak értékelik a városvezetés elmúlt években végzett munkáját. Hiszem, hogy csak együtt, tisztességes partnerségben tudjuk leküzdeni az előttünk álló problémákat, és próbálhatunk meg megfelelni a polgárok elvárásainak” – jelentette ki.