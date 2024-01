A dél-tiroli teniszező hamar elvesztette az adogatását, idegesen játszott, miközben a volt világelső orosz önmagához képest rendkívül agresszív volt. Ennek köszönhetően másodszor is brékelte bizonytalankodó riválisát, és 35 perc elteltével szettelőnyben volt. A folytatásban a moszkvai játékos maradt a bevált taktikánál, rövidíteni próbálta a labdameneteket, és kétszer újfent elvette Sinner szerváját. Az olasz bátor játékkal egy bréket visszavett, és volt labdája a második ledolgozásához is, azonban Medvegyev összeszedte magát, így a második játszma is az övé lett.

A harmadik felvonásban az orosz már valamivel fáradtabban mozgott, többet rontott, Sinner pedig megérezte a lehetőséget, akár 30 ütésen át is játékban tartotta a labdát, és háromnegyed óra alatt szépített. A csaknem egyórás negyedik szett kilenc gémen keresztül csak bréklabdákat és kimerítő ütésváltásokat hozott, az olasz pedig a legjobbkor brékelt. Jöhetett 3 óra 10 perc után a döntő játszma, amelyben Sinner ismét brékelt, majd megőrizte előnyét, és 3 óra 43 perc után boldogan terült el a Rod Laver Arena szőnyegén.

Szabalenka megvédte címét

A címvédő Arina Szaba­lenka nyerte a női egyest az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben könnyedén diadalmaskodott Cseng Csin-ven felett. A másodikként kiemelt fehérorosz úgy menetelt el a végjátékig, hogy nem bukott szettet, és a leghosszabb meccse 1 óra 42 perc volt. A második Grand Slam-trófeáját megszerző Szabalenka pályafutása 14. serlege, a Daphne Akhurst Trófea mellé 3,15 millió ausztrál dollárt kap.

A címvédő hamar elhúzott (3:0), a kínai szemlátomást nem tudott mit kezdeni ellenfele félelmetes ütőerejével. Három ütésnél hosszabb labdamenetek elvétve alakultak ki, a megalkuvás nélküli erőteniszt bemutató Szabalenka fogadóként még elszalasztott három szettlabdát (5:2), viszont adogatóként már lezárta a 34 perces szettet. A folytatásban Cseng három kettős hibával rögtön elbukta a szerváját, visszabrékelni azonban nem volt esélye, sőt, néhány további kettős hiba után már 4:1 állt az eredményjelzőn. Innen már nem volt kétséges, hogy ki nyeri meg a tornát, a minszki teniszező könnyedén hozta a mérkőzést, amely 1 óra 17 percig tartott.

Eredmények, döntő: * férfiak: Jannik Sinner (olasz, 4.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 3.) 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 * nők: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Cseng Csin-ven (kínai, 12.) 6:3, 6:2.