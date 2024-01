Milyen a gyermekek számára ideális szőnyeg? /X/

De mégis, milyen elvárásokat támaszthatunk a gyerekszoba szőnyege felé? Írásunkban adunk néhány tippet ezzel kapcsolatban!

Miért kell szőnyeg a gyerekszobába?

A gyerek szőnyeg a kicsik szobáját jó esetben biztonságosabbá és praktikussá teszi. Amikor elkezd a baba szabadon mozogni, sokkal jobb helye lesz lent a padlón, mint a kanapén.

Ám arról is gondoskodni kell, hogy ne a csupasz parkettán gyakoroljon, hiszen ott könnyen megfázhat, ráadásul csúszás szempontjából is veszélyes. Ezért mindenféleképpen szükséges a szőnyeg a gyerekszobában, ha pedig már a felállásra tréningezik, majd a járásra, akkor még inkább kell a kárpit.

Milyen legyen a gyerek szőnyeg?

Sokan tartanak a műszálas anyagoktól, pedig ezek a legkönnyebben tisztíthatók, arról nem is beszélve, mennyire tartósak. Egy gyerek szőnyeg esetén ez pedig fontos szempont, mivel könnyedén koszolódhat.

A gyerekszobában javasolt a rövidebb szálú típusokat előnyben részesíteni, hiszen ezzel is megkönnyítjük a karbantartását. Nagyobb gyerekeknél már próbálkozhatunk a hosszabb szálú kárpitokkal is, ha úgy érezzük, hogy már nem jelenthet gondot.

A minta és a szín sokat számít!

A szőnyegek a gyerekszobában még egy szerepet betölthetnek. Fokozhatják a kicsik kreativitását és fantáziáját, ha életkoruknak megfelelőt választunk. Mire is gondolunk ez esetben?

A legkisebbek számára a kedves, bájos mintázattal ellátott darabok az optimálisak. Ilyen lehet például egy kiscica, elefánt, felhőcskék, csillagocskák, egy kedves mackó vagy egy unikornis. A lényeg, hogy a minták színe ne legyen túl hivalkodó, inkább visszafogottabb, ami nyugodtságot sugall.

Óvodáskorban a fiúk eszméletlenül szeretnek autózni, ehhez kitűnő terep az autópálya, vagy város motívummal ellátott gyerek szőnyeg. Itt aztán olyan futamokat rendezhetnek, hogy csak úgy hasítanak a lendkerekek!

Itt jegyezzük meg, ezért is jó a rövidebb szál, mert abban nem akadnak el a kisautók sem. Tegyük egy varázslatos, mesés birodalommá a gyerekszobát, ahol biztonságban érezhetik magukat problémák nélkül!

Szőnyeg iskolásoknak

Ha már írni, olvasni, számolni tanulnak, gyakorolhatják a betűket és a számokat a szőnyeg segítségével is. Az ugróiskola meg is mozgatja őket, a focis szőnyeg pedig a labdarúgásért rajongó gyerekek kedvence. Alkalmazkodjunk a gyermekek igényeihez! Nézzük meg, hogy miket szeretnek, mik a kedvenceik.

Minden gyermek talál kedvére valót a Szőnyeg textil webáruház széles kínálatában. Nemcsak a minták, hanem a színek és a méretek is változatosak. Hangoljuk össze a színeket és a mintavilágot a helyiségben a többi textillel is! Kisiskolás korban tanácsos már kikérni az ő véleményüket is, amikor a szobájukba választunk berendezési tárgyakat, beleértve a szőnyeget is. (X)