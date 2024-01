A festő életművét kívánja egyedi módon feldolgozni, egyrészt az életút egy-egy karakteres elemét felhasználva, másrészt 21. századi, kortárs gondolattal társítva a képzőművészeti alkotások jelentéstartalmát, mondanivalóját, üzenetét. A Háromszék Táncstúdióban ma és 31-én, szerdán 19 órától játsszák a táncszínházi előadást. Jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni. Az iroda nyitvatartási rendje: ma és szerdán 8–16 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefon: 0267 312 104.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház január 31-én, szerdán 19 órától Doru Vatavului: Sakura Sandwich című előadását játssza, rendező: Irisz Kovács.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház februári játékrendje: 13-án, kedden 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik-Kovács Viktor: Jégtorta – bemutató előadás, rendező: Szilvay Máté, korhatár: 16+, időtartam: 1 óra 30 perc (szünet nélkül); további előadások ugyanott: 15-én, csütörtökön, 16-án, pénteken, 17-én, szombaton és 29-én, csütörtökön 19 órától. * Ivan Viripajev Iráni konferencia című darabját Bocsárdi László rendezésében 19-én, hétfőn és 20-án, kedden 19 órától a nagyteremben játssza a társulat, időtartam: 2 óra 30 perc (szünet nélkül), korhatár: 16+; A Chicago című musicalt Puskás Zoltán rendezésében 25-én, vasárnap, 26-án, hétfőn és 27-én, kedden 19 órától a nagyteremben tekintheti meg a közönség (korhatár: 15+, időtartam: 2 óra, egy szünettel).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház februári előadásai a Háromszék Táncstúdióban: 9-én, pénteken 19 órától Echoes of Here, koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc szünet nélkül; 14-én, szerdán és 15-én, csütörtökön 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu, időtartam: 60 perc szünet nélkül; 24-én, szombaton 19 órától romeo@julia.com, koncepció, koreográfia: Fren_Ák, korhatár: 18+, időtartam: 50 perc szünet nélkül.

JEGYVÁSÁRLÁS. A sepsiszentgyörgyi színház és az M Studio előadásaira jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon válthatók.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 18 órától, 31-én, szerdán 12 és 18 órától, valamint február 1-jén, csütörtökön 18 órától az Önarckép bábbal című egyéni előadást játsszák a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Rendező: Palocsay Kisó Kata. Ajánlott életkor: 14+, időtartam 40 perc. Az előadásról érdeklődni és helyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél. Jegyár: 10 lej/fő.

Operett

Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében február 23-án, pénteken 19 órától Huszka Jenő Lili bárónő című kétfelvonásos operettjét mutatja be az Operettissimo társulat. Jegyárusítás a Treff utazási irodában keddtől csütörtökig 16–17.30-ig. Jegyvásárlással kapcsolatos egyéb információk a 0745 589 214-es vagy a 0746 208 811-es telefonon. A helyek száma korlatozott.

Rejtvényfejtők figyelmébe!

A tavalyi keresztrejtvény-sorozat kiértékelőjét, díjazását január 31-én, szerdán 17 órakor tartjuk Sepsiszentgyörgyön a Park vendéglő konferenciatermében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Háromszék

Tortoma Önképzőkör

Baróton a Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától Sepsi OSK – Székelyföld nagykövete címmel közönségtalálkozóra kerül sor a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgócsapat képvi­selőivel. Meghívottak: Dió­szegi László vállalkozó, klub­elnök és Hadnagy Attila klubigazgató, illetve lehetőség szerint két meglepetés-labdarúgó. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

ÖNKÉNTESTALÁLKOZÓK. Pén­teken 14 órakor a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánián, 16.30-tól a sepsiszentgyörgyi stúdióban lesz Mária rádiós önkéntestalálkozó.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.30-tól A fiú és a szürke gém (magyarul beszélő), 16.45-től Hókirálynő és a Hercegnő (románul beszélő), 18.15-től Csábító leckék (román feliratos), 19 órától Mesterjátszma (magyar pszichothriller), 20.15-től Egy zuhanás anatómiája (magyar feliratos), 20.45-től Hatalom (román feliratos).

Rovásírás-tanfolyam

A növekvő érdeklődésre való tekintettel a Magyar Polgári Erő február elejétől őstörténeti előadásokkal egybekötött ingyenes rovásírás-tanfolyamot indít Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 4. szám alatt, az Allianz Biztosító épülete alagsorában található gyűléstermében. Az egy hónapos, keddenként és péntekenként 17-től 20 óráig tartó első előadás-sorozat célközönsége a 18–35 éves korosztály. Előadó: Pildner József. A helyek száma korlátozott, iratkozni a 0770 997 156-os telefonszámon lehet.

Gombaismereti előadás

A sepsiszentgyörgyi László Kálmán Gombászegyesület idei első rendezvényére január 31-én, szerdán 18.30 órától kerül sor a Székely Nemzeti Múzeumban. A bevezetőben bemutatják az egyesület tavalyi gombás évbúcsúztatójáról készült felvételeket, majd Zsigmond Győző vetített képes előadást tart Téli gombák Háromszéken címmel.

Waldorf-pedagógia

SEPSISZENTGYÖRGY. Gyermeknek lenni a digitális világban címmel tart a nagyközönség számára is nyitott előadást Pintér Krisztina magyarországi Waldorf-pedagógus ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Nicolae Colan Általános Iskolában. Az előadást megelőzően, 17 órától Mikola Edit tanítónő várja kötetlen beszélgetésre azokat a szülőket, akik 2024 szeptemberétől Waldorf-osztályba íratnák előkészítős korú gyermeküket. A beszélgetésre a 4. osztály termében kerül sor (2. emelet). Szervező: a sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Kézdi Waldorf Egyesület folytatja a Waldorf-pedagógia megismertetését célzó, nyilvánosságnak szánt előadásainak sorozatát. Kulcsár Gábor magyarországi Waldorf-pedagógus ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Kulturális Központ nagytermében tart előadást A gyermekek egészséges fejlődése az iskolában címmel. Az eseményt közösen szervezik a Wegener Pro Sanitate Alapítvánnyal, a Tudástár című közművelődési előadás-sorozat keretében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0372 407 231). Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy karbantartási munkálatok miatt ma 9–17 óráig a következő utcákban, illetve kereskedelmi egységekben szünetel az ivóvízellátás: 1. Potsa József utca; 2. Tavaszy Sándor utca; 3. Balázs Márton utca; 4. Gödri Ferenc utca 2-es tömbház, A, B és C lépcsőház, 4-es tömbház A, B lépcsőház, 5-ös tömbház A, B, C, D és E lépcsőház; 5. Gróf Mikó Imre utca 1-es tömbház, A, B, C, D, E és F lépcsőház; 6. Józef Bem utca 3-as tömbház, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J és K lépcsőház; 7. Sugás Áruház; 8. Salento Pizzázó; 9. Jysk; 10. Happy Kids játszóház. * Január 31-én, szerdán 9–17 óráig a Málna, Cseresznye, Tölgyfa, Szilva, Dió, Szeder, Alma, Hecserli, Bükkfa és Meggy utcában nem lesz ivóvíz.

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-­plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

SZEMÜVEGET TALÁLTAK Sepsiszentgyörgyön pénteken. Érdeklődni szerkesztőségünkben lehet (Mihai Viteazul tér 2. szám) naponta 9 és 15 óra között.