Hogyan beszéljünk motorozás közben biztonságosan? /X/

Imádsz motorozni, de néha kicsit magányosnak érzed magad az úton? Egyszerűen csak szeretsz beszélni, csevegni? Vagy netán egy közösséget alkottok és épp azt szeretnétek egyeztetni, hogy melyik tóparton álljatok meg egy kávéra? Szerencsére ma már a motorosok között is megoldható a biztonságos, egyben hatékony kommunikáció.

A Szallerbeck Motor kínálta sisakkommunikációs eszközök, például a Sena és az Interphone napjaink leginnovatívabb technológiái közé tartoznak. A kimagasló minőség mellett számos olyan extra funkciót tartalmaznak, amelyek miatt előszeretettel alkalmazzák a kétkerekűek szerelmesei.

A biztonságos és hatékony sisakkommunikáció

A biztonságos és hatékony kommunikációnak kéz a kézben kell járnia, ha valamilyen közlekedési eszközről szeretnénk ezt megvalósítani. Különösen igaz ez az egyik köztudottan veszélyes szenvedély, a motorozás világában is. Kizárólag olyan eszközöket és technológiákat alkalmazzunk menet közben, amelyek nem vonják el a figyelmet az úton történő közlekedési helyzetekről egy pillanatra sem! Szerencsére ma már léteznek ilyen megoldások.

Kommunikációs eszközök és technológiák

A Sena és az Interphone márkák egyaránt kiváló minőségű és megbízható sisakkomunikációs eszközöket kínálnak a motoros társadalom számára.

Nézzük a Sena termékeinek fő ismertetőjegyeit: Bluetooth alapon működnek, és akár zenehallgatás közben is lehet telefonálni, csoportos kommunikációt folytatni. Könnyen kezelhetők és kiváló hangminőségükről is ismertek.

Az Interphone eszközei szintén Bluetooth technológiát alkalmaznak, ráadásul a legtöbb okostelefonnal és GPS készülékkel kompatibilisek. Olyan zajszűrő funkcióval is bírnak, ami segít távol tartani a sebességből keletkező zajokat, de mégsem zár ki minket teljesen a külvilágból: hisz az az első, hogy az útra és a közlekedésre figyeljünk.

Mind a két gyártó folyamatosan fejleszti termékeit és dobja piacra a legújabb, legmodernebb típusokat, hogy még magasabb élményt nyújtson a motorok szerelmeseinek. A választás attól függ, hogy számodra melyek a legfontosabb funkciók (az alapvető ismertetőjegyek mellett, mint a biztonság és hatékonyság), vagy épp mennyire vagy hű az adott márkához.

Hogyan használjuk a technológiát?

Egyszerűen. A Sena és az Interphone eszközei is könnyen párosíthatóak okostelefonnal vagy egyéb eszközzel. Az intuitív vezérlőfelület is segíti a biztonságos használatot akár menet közben is. Egy-egy mozdulattal hallgathatunk zenét, beszélgethetünk, vagy használhatunk beszéd alapú navigációt és így tovább.

A Szallerbeck motor prémium minőségű motoros ruházatok és kiegészítők forgalmazásával foglalkozik hosszú idők óta. A vállalat célja, hogy minden motoros számára a lehető legszínvonalasabb kínálatot vonultassa fel, megoldást találva a mindennapi problémákra. Mint amilyen például a korábbi években tapasztalt, nehézkes vagy épp veszélyes egymás közötti kommunikáció is volt.