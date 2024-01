Traktor és utánfutó a közutakon

A 2024/1-es rendelet még aznap megjelent a Hivatalos Közlönyben és életbe is lépett, s a közutakon való forgalmat szabályozó 2002/195-ös kormányrendeletet egészíti ki és módosítja. A legfontosabb változás, hogy B kategóriás jogosítvánnyal közúton is vezethetőek a traktorok, ugyanakkor egy vagy két utánfutó vontatása is megengedett. Az ezután kiadandó jogosítványokon a B kategóriánál a traktort is fel fogják tüntetni. (i. p.)