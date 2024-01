A vonatkozó határozattervezethez csatolt szakjelentés szerint az eléggé leromlott állapotba került parkolóban, illetve a környező járdákon jelentős felújítási munkálatokat utoljára még a rendszerváltás előtt végeztek. A jelentés készítői szerint a parkolóhelyek száma nagyon kevés, ezért újabbakat kell létrehozni. Azt is leírják, hogy a városnak ez a része egyike a legforgalmasabbaknak, és a környéken található tízemeletes tömbházakban megközelítőleg kilencszázan laknak. Mivel a parkolóhelyek száma a lakók számához képest nagyon kevés, sokan a járdákra állnak fel járműveikkel. A járdákon lyukak éktelenkednek, illetve a szegélykövek is nagyon megértek a cserére. A szakvélemény és a műszaki terv további parkolók kialakítását írja elő a jelenlegi járdák egy részén – erre bőven van hely. A korszerűsítési tervben az is szerepel, hogy két zöldövezeti szigetet alakítanak ki a szobor mögött futó utca két végén (az utcából lehet a parkolóba is behajtani). A gyalogátjárókat biztonságosabbá teszik, a hallássérülteket segítő hangjelző eszközökkel is felszerelik. Tekintettel az utcában zajló nagy forgalomra, a járdák szélén alacsony védőfalat is elhelyeznek.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, a munkálatot várhatóan a Sepsi Útépítő Kft. végzi majd, de mielőtt hozzálátnak, a vállalatnak még be kell fejeznie az Esthajnalcsillag és a Zefír utca felújítását, illetve akad munkájuk a Sugásfürdő felé vezető út beszakadt szakaszán is. Az elöljáró szerint, ha a saját vállalatukra bízzák a szobor mögötti parkoló és a járdák rendbetételét, akkor várhatóan a költségek is jelentősen csökkenhetnek. A város saját forrásokból finanszírozza a munkálatokat.

Kérdésünkre az alpolgármester elmondta, hogy mostanra viszonylag kevés olyan járda, illetve sétány maradt a lakónegyedekben, amely sürgős felújításra vár. Ezek is lassan sorra kerülnek, szintén az önkormányzat vállalata végzi el a korszerűsítést. Számításaik szerint nagyjából két év alatt a végére érnek ennek a folyamatnak.