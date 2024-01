Szigorúan büntetik a tűzvédelmi engedély hiányát

Lapunk a Tohani településen, a Ferma Dacilor vendégházban történt tűzeset kapcsán igényelt tájékoztatást a sürgősségi felügyelőségtől. A háromszéki helyzet kapcsán ismertették: 2023 decemberétől napjainkig 24 megelőző ellenőrzést végeztek a kereskedelmi (vendéglátóhelyek, rendezvénytermek) és turisztikai egységeknél, beleértve a hozzájuk tartozó vendéglátóhelyeket is. Az említett helyszíneken tavaly összesen 140 megelőző jellegű ellenőrzés zajlott, amelyek során több mint hatszáz hiányosságra derült fény: 470 esetben figyelmeztetéssel megúszták az érintettek, azonban 95 alkalommal bírságot szabtak ki, összesen 574 ezer lej értékben. A 2023 decembere óta ellenőrzött egységeknél is bőven tapasztaltak hiányosságot, ezek egy részét azonban még az ellenőrzés során orvosolták az érintettek, a felügyelőség munkatársai ennek ellenére 110 figyelmeztetést és 18 bírságot is kiosztottak közel 200 ezer lej értékben. Ugyanakkor a tűzvédelmi követelmények súlyos megsértése, az ingatlant használók életének veszélyeztetése miatt egy turisztikai létesítménynél a működés felfüggesztését rendelték el a tűzvédelmi engedély megszerzéséig. Utóbbi elmulasztása 20 ezertől 50 ezer lejig terjedő bírsággal büntethető – jegyezte meg Alexandru Marian Rechițean. Megjegyezte továbbá, hogy a megelőzési osztály munkatársai egész évi tevékenységük során különös figyelmet fordítanak ezekre az egységekre, és amennyiben hiányosságokat állapítanak meg tűzvédelem területén, a felelősöket – legyen szó természetes vagy jogi személyről – a jogszabályoknak megfelelően büntetik.