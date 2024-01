Következő írásunk

Napnál világosabb, az elkövetkező időszak egyik jeligéje: mindent a választók kegyeiért. Pontosabban, a voksaiért. Azért a meggyőződésből, kényszerűségből, indulatból, avagy utolsó esélyként odabiggyesztett pecsétért, amely a romániai választók politikai opcióját jelzi majd az idei választási „szuperévben”, négy alkalommal is. A napokban még folynak az egyeztetések az európai parlamenti és az önkormányzati választások esetleges összevonásáról – nem túlzottan valószínű forgatókönyv, s nem is előnyös az erdélyi magyarok számára –, de hamarosan erre a vitára is pontot kell tenni, s következnek majd az újabb és újabb közvélemény-kutatások, amelyek egészen a választási eredmények ismeretéig lázban tartanak majd érdeklődőt s politikust egyaránt. Joggal egyébként, mert legyenek bármennyire is fásultak a választópolgárok, azért az mégis meghatározó jelentőségű, hogy négyévente beleszólhatnak – lelkiismeretük és elképzelésük szerint, nem irányítottan, avagy kényszerítve – a politikai erővonalak alakításába.