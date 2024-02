Vita a választási időpontokról

Ciolacu szerint a választások összevonása nem demokráciaellenes, példaként említette, hogy Belgiumban és Írországban is az EP-választásokkal egy időben tartják majd a helyhatósági választásokat. Pártforrások ugyanakkor azt nyilatkozták, hogy a PSD szervezeteinek többsége nem ellenzi az EP- és a helyhatósági választások összevonását, de kérik, a koalíció mielőbb döntsön a 2024-ben esedékes választások menetrendjéről, hogy a parlament még februárban szavazhasson a szükséges jogszabályokról. Ugyancsak tegnap ülésezett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürója, mely felhatalmazta a pártvezetést, hogy tárgyaljon a koalíciós partner PSD-vel a választások összevonásáról. Nicolae Ciucă pártelnök tájékoztatása szerint a tanácskozás résztvevői elsősorban az EP- és a helyhatósági választások összevonását tartották megvalósíthatónak és „hasznosnak”, de más lehetőségeket is mérlegelnek. Ciucă – aki kedd este egy televíziós adásban azt nyilatkozta, az EP- és az önkormányzati választások összevonására vonatkozó javaslat nem a PNL-től származik, de „meglehet a maga logikája” – elmondta azt is, hogy konzultált a liberális frakciók jogi szakértőivel, akik szerint a helyhatósági és az EP-választások összevonásához mindössze a közigazgatási törvénykönyv módosítására van szükség. Ez a jogszabály szerinte amúgy is módosításra szorul, mert a koronavírus-járvány idején megválasztott polgármesterek mandátumát késve hitelesítették.