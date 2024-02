Bogdan Ivan kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős miniszter szerint a DNSC-t ért támadás nem befolyásolta az intézmény működését, és adatokat sem tulajdonítottak el róla, ellenben a keddi kibertámadás elkövetői összesen 316 fájlt, mintegy 300 megabájt adatot másoltak le a képviselőház adatállományából. Bogdan Ivan szerint a támadók által lemásolt 316 fájl közül 190 szkennelt dokumentum volt, nagy részük nyilvános irat: szolgáltatási szerződések, intézménycímek, a nyilvánosságnak szánt költségvetési adatok, a képviselők személyazonosító igazolványának másolatai (emiatt a képviselői mandátummal rendelkező Marcel Ciolacu miniszterelnök lecseréli személyi igazolványát, abban reménykedve, hogy a támadás óta nem használták fel az okmányt bankkölcsön felvételére). Bogdan Ivan közölte azt is, hogy Romániában naponta több mint 25 ezer kibertámadás történik, amit több esetben emberi mulasztás is elősegít. Szerinte a képviselőház informatikai rendszerének sérülékenységét az is okozhatta, hogy nem frissítették a szoftvereket. Példaként említette, hogy az intézmény egyes számítógépein továbbra is a Windows operációs rendszer egyik elavult verziója fut. (Agerpres)

MIÉRT VÁLT GEORGE SIMION NEMKÍVÁNATOSSÁ? Marcel Ciolacu miniszterelnök tájékoztatást fog kérni az ukrajnai és a moldovai hivatali kollégáitól arról, hogy miért tiltották meg a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője, George Si­mion belépését ezekbe az országokba. Ciolacu emlékeztetett: George Simion még nem adott magyarázatot a két országból való kitiltására, de hozzátette, vannak az okokról információi, de ezeket nem hozhatja nyilvánosságra, ezért inkább a két miniszterelnöktől kér tájékoztatást. „Így ők hozzák nyilvánosságra ezeket az információkat, nem én” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy feltételezései szerint „valami van” a Simion kitiltásáról szóló ukrán és moldovai döntések mögött, és leszögezte: biztos abban, hogy az AUR és George Simion Oroszország érdekeit szolgálja Romániában. (Agerpres)