Összesen 386 pingpongozópalánta részvételével tartották meg az elmúlt napokban az U11-es és U13-as korosztály számára kiírt asztalitenisz Román Kupát, amelyen a Sepsi ISK és a Sepsi-SIC mellett a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói vettek részt.

A Sepsi ISK versenyzői közül a tizenegy év alattiak viadalában Kányádi Máté a főtáblán három kört teljesítve a legjobb 16 között végzett, Por-Rosnyai Zsolt a 32, míg Kádár Benedek a 64 között esett ki. Az U13-as korosztályban csak Kányádi jutott túl a csoportkörön, majd sikeresen abszolválta a főtábla első körét, a tizenhatoddöntő jelentette számára a végállomást. A megyeszékhelyi sportiskolás gárda negyedik tagja, Vinczi Ákos is a nagyok között állt asztalhoz, de nem jutott túl a csoportkörön. A megyeszékhelyi Sepsi-SIC alakulata négy tehetséges pingpongozóját nevezte az udvarhelyi megmérettetésre, ahol az U13-asok között Ecaterina Simon, Alessandra Feldiorean és Carla Miron a második helyen fejezte be selejtezőcsoportját, majd mindannyian a 64 között végeztek. Őket Bedő-Kulpinski Ada is elkísérte a kupaviadalra, de ő nem jutott ki a csoportjából.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK-tól Csiszár Zsolt mindkét korcsoportban megmérettetett és mindkettőben a legjobb 64 között végzett. A céhes városi együttes kölcsönben versenyző pingpongozója, Bejan Boglárka is ott volt Udvarhelyen, s a Gloria Buzău színeiben a 64-es főtábla első körében búcsúzott. (tif)