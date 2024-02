A megfelelő irodai asztal fontossága /X/

Irodai székedhez igazíthatod

Az állítható magasságú asztal nagy előnye, hogy könnyedén irodai székedhez igazíthatod. A kényelmes állítható magasságú íróasztal akár 70-120 centiméteres magasságok között mozgatható. Ennek köszönhetően tehát minden irodai szék tökéletesen használható vele. Széked és asztalod egymáshoz igazítása elősegíti majd az ülőmunka során megtartott egészséges testhelyzetet. Ez pedig egyértelműen csökkenti az ülőmunkával járó panaszokat, legyen szó derék- vagy nyakfájásról.

Ülés és állás kombinálása

Az ülés során való egészséges testhelyzet mindenképpen sokat javít a helyzeten. Ennél is fontosabb azonban, hogy az állítható magasságú íróasztaloknak köszönhetően az ülést és állást könnyedén kombinálhatod a munkavégzés során. Ez egészségedre is remek hatással lesz, valamint a közérzetedet is javítani fogja majd a testhelyzet változtatásának lehetősége.

Egészséged megőrzése

Végezetül, a fentiek alapján könnyedén beláthatjuk, hogy az állítható magasságú irodai asztalok nagyban hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez. Az ülés során fenntartott testhelyzet már önmagában csökkenti a gerincünket ért terhelést. Emellett csökkenti vállunk és nyakunk megerőltetését. Mindez továbbá hatványozottan igaz abban az esetben, amennyiben az ülést akár rövidebb állva töltött időszakokkal váltjuk fel. Ez ugyanis a komolyabb egészségügyi problémák kialakulásának esélyeit is csökkentheti.

Kényelmes használat

Egészségünk mellett természetesen a kényelmi funkció a használat során is fontos szempont. A Liftor asztalai csendes motorral lettek ellátva, amely zavartalan használatot eredményez. LED kijelzője könnyű beállítást, stabil és erős kialakítása pedig biztonságos használatot tesz lehetővé. Amennyiben neked is megtetszett az ötlet, a további lehetőségek megtekintéséhez kattints ide. (X)