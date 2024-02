Kifogásolják Kovács István ítéleteit

Bernd Storck dühös volt a nagykárolyi sípmester ténykedése miatt, úgy véli, Kovács István rossz döntéseket hozott, különösen a második félidőben, amikor büntetőt ítélt az olténiai csapatnak. „Sok lehetőségünk volt a gólszerzésre, azonban utólag nem keresek kifogásokat. A futball ellenünk volt, rossz döntések születtek a pályán. Ezt el kell fogadnunk, és tovább kell lépnünk. A tizenegyesnél tiszta párharc volt, visszanézte az esetet és döntött. Az ország legjobb játékvezetője, azonban ezúttal nem volt a helyzet magaslatán. Nem volt könnyű a helyzetünk 1–1 után, Cosmin Matei elpuskázott egy nagyszerű lehetőséget, aztán jött egy újabb játékvezetői döntés, olyan esetnél, amit meg is lehet adni, meg nem is” – mondta a német szakember.

A Sepsi OSK mezében a 200. élvonalbeli mérkőzésén pályára lépő Niczuly Roland sem volt elégedett Kovács István teljesítményével. Felrótta a nagykárolyi játékvezetőnek, hogy a 19. percben nem ítélt meg egy büntetőrúgást, amikor Gabriel Debeljuh a földre került a Raúl Silva elleni párharc során. A 28 éves kapus kiemelte, a kezükben volt a mérkőzés, hiszen a horvát csatár buktatásánál büntetőt kaphattak volna. Elmondta, nem akar a játékvezetésről beszélni, ám úgy gondolja, hogy Kovács István tevékenysége önmagáért beszél.

Hadnagy Attila ügyvezető igazgató a találkozó után vehemensen nyilatkozott a román sportsajtónak. „Higgyék el, amikor az egész stadion fütyült és tiltakozott a döntései ellen, Kovács István röhögött. Szerintem azt gondolta: elintézlek titeket. Rossz­indulat van benne, talán a hozzáértése is megkérdőjelezhető. A csapatok vezetői bosszúsak az arrogáns viselkedése miatt, hihetetlen hibákat követ el, mégsem történik semmi. A klubvezetők lennének mind hülyék, Kovács és társai egyedül az okosak? Nagyon dühös voltam, és azt mondtam, nem érdemli meg, hogy az élvonalban bíráskodjon, mert nagyon gyenge” – fogalmazott.

A Gazeta Sporturilor egyes osztályzattal „jutalmazta” Kovács István teljesítményét, szerintük a döntéseivel nagyban kedvezett az olténiai csapatnak, két büntetőrúgást nem adott meg a sepsiszentgyörgyi együttesnek, illetve hat nagy hibát követett el a mérkőzésen. Mindkét tizenegyesgyanús eset az első félidőben történt: a háromszéki kapus által említett eset, majd nem sokkal később Marian Danciu szabálytalankodott Nicolae Păun ellen, azonban a sípmester egyik esetben sem mutatott a büntetőpontra.

A sportújság felrója azt is, hogy az első félidő hosszabbításában Raúl Silva egy be nem fújt szabálytalanság miatt nem kapta meg a második sárga lapot, így megúszta a kiállítást. A második felvonásban Alexandru Mitriță szabálytalankodott Denis Ciobotariu ellen, ám Kovács István nem szakította meg a játékot, pedig akár a piros lap is előkerülhetett volna. A Gazeta Sporturilor szerint a játékvezető még két esetnél hibázott nagyot: először büntetőt ítélt a vendégeknek, miután Jovan Marković rálépett Ciobotariu lábára, majd a videobíró jelzésére visszavonta ítéletét, aztán Bogdan Oteliță szabálytalanságát Mitriță ellen a VAR segítségével fújta be tizenegyesnek. (miska)