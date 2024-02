Péntektől vasárnapig a román szakszövetség égisze alatt Marosvásárhelyen tartották meg az U18-as teke országos bajnokság döntőjét, amelyen a céhes városi KSE két játékossal, Mihály Stefániával és Várdó Kristóffal képviseltette magát. A kézdivásárhelyi sportolók egyéni, páros, tandem, vegyes tandem és sprint kategóriában tették próbára magukat, mérlegük két arany-, egy ezüst- és négy bronzérem. A viadal első versenynapján három számban hirdettek bajnokot, a háromszéki tekézők nagyon jól kezdtek, ez pedig önbizalmat adott a másnapi még jobb befejezéshez.

Az utolsó U18-as megmérettetésén induló Mihály Stefánia a tekézők egyéni viadalát a második helyen zárta, vegyes tandemben a petrilai Bogdan Baronnal az oldalán bronzérmes lett, akárcsak az egyéni sprint próbában. Stefánia ezt követően már a sokkal erősebb U23-as korcsoportban versenyez, és eddigi teljesítménye alapján bízunk abban, hogy legalább annyira eredményesen teszi, mint a 18 év alattiak között. A 16 esztendős Várdó Kristóf is kitett magáért a vásárhelyi országoson: egyéniben és sprintben is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel, tandemben és vegyes tan­demben – a bukaresti Maria Tachéval közösen – a harmadik helyen végzett.

„Számomra ez volt az utolsó U18-as bajnokság, az izgalom, a feszültség és a félelem ellenére nagyon jól szórakoztam, nagyon boldog vagyok, hogy többször is dobogóra állhattam. Kristóf is remekül teljesített a hétvégén, és nyolc kategóriában hét érmet zsebeltünk be” – nyilatkozta Mihály Stefánia. „Gyümölcsöző hétvégén vannak túl sportolóink, és nagyon örvendünk a sikerüknek. Ezek az eredmények úgy születtek meg, hogy tekézőink csak egy kétsávos pályán edzenek, készülnek. Már többször és több helyen is elmondtuk: szükségünk van egy modern, 4–6 sávos pályára, ahol mindenki fejlődhetne és versenyezhetne. Jelen pillanatban négy korosztályban 40 leigazolt játékosunk van, nyolc kadét, tíz ifjúsági, tizennégy felnőtt és nyolc veterán, ezenkívül pedig hetente 50 amatőr sportoló is versenyez a tízcsapatos helyi bajnokságban” – jelentette ki Várdó Olivér szakosztályvezető.