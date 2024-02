A tavalyinál eredményesebb évet vár idén a baróti tömegszállítási vállalat, a Transloc – nyilatkozta Benedek Csaba igazgató. A vállalat ugyanis anyagilag nem zárt túl jó évet tavaly. Terv szerint 1,339 millió lej bevétele kellett volna legyen, ám időközben elvesztett egy munkások szállítására vonatkozó szerződést (a cég bezárt), és néhány hónapig a helyi közszállítási szerződés sem volt érvényben, ami szintén jövedelemkiesést jelentett számukra. Mivel a tervezett összeg helyett csak 935 ezer lej folyt be, év végén közel 127 ezer lej veszteséget mutatott a mérleg – hangzott el a baróti városi tanács tavaly év végi ülésén. Most azonban számos járat működtetését átvállalták, így derűlátóak a vállalat vezetői.

Decemberben a Capitaly egy, az új év elején pedig a Kolumbán cég három erdővidéki járatát szüntette meg, helyükbe – kényszerűségből – lépett a Transloc. Miután a január 3-ára kiírt versenytárgyalásra nem jelentkezett senki, megkeresték őket, hátha vállalják a feladatot. Benedek Csaba úgy vélte, nem állhatnak félre; s akkor is igent mondtak, amikor arra kérték, tevékenységüket terjesszék ki Nagyajtára és környékére. Nem tehetik most sem, mert számos tanulónak és munkásnak fontos a járat léte. „Vargyasról, Erdőfüléből és Bardocról Barótra, Bölönből, Hidvégről, Árapatakról és Előpatakról Sepsiszentgyörgyre járnak jelentősebb számban tanulók. A száznegyven tanuló mellett pedig legalább húsz-harmincra tehető a naponta ingázó munkások száma, azaz mondhatom, délután visszafelé teli vannak buszaink. Mi csak belecsöppentünk a sepsiszentgyörgyi járatokba – kérték, menjünk, segítsünk, oldjuk meg, hogy senki se maradjon az út szélén –, de úgy vélem, nyereség is lehet rajtuk, ezért derűlátó vagyok” – mondotta Benedek Csaba.

A feladatok ellátását segíti, hogy a helyi önkormányzat tavaly négy használt, de jó karban levő autóbuszt vásárolt a vállalatnak, azokból kettőt már bejegyeztek, egyet a napokban helyeznek forgalomba, s az utolsót is kb. egy hónapon belül engedélyeztetik. Sofőrre viszont szükségük lenne, akár kettőt is alkalmazni tudnának.

Az első járat 5.15-kor indul Vargyasról, majd Székelyszáldoboson, Erdőfülén és Bardocon át érkezik Barót­ra, ahonnan 6 órakor indul tovább Középajtát érintve Sepsiszentgyörgyre. A busz visszafelé 16 órakor indul és 18.30-kor érkezik meg végállomására. Az előzőhöz képest öt perccel később Barótról induló busz szintén az Olt mentén halad, de nem tesz kitérőt Középajtára, és 7.45-kor ér be a megyeközpontba; a visszaút 14.30-kor van. A Hatodon keresztül közlekedik a Vargyasról 6.25-kor, Barótról pedig 7-kor induló járat, visszafelé pedig 16 órakor. Erdőfüléből 7 órakor indul, Barótról 7.35-kor megy tovább Bölön irányába az a járat, amelyik Sepsiszentgyörgyre 9.15-kor érkezik és 13 órakor indul vissza. A Transloc járataival Sepsiszentgyörgyről Barótra leghamarabb délben lehet utazni. Utóbbi alig öt percet áll az erdővidéki kisvárosban, s indul vissza 13.45-kor a megyeközpontba.