Második mérkőzését is magabiztosan nyerte a magyar női válogatott a dohai olimpiai kvalifikációs világbajnokságon: Mihók Attila és Cseh Sándor csapata kedden a papírformának megfelelően fölényesen, 39–2 arányban diadalmaskodott Szingapúr együttese felett. A magyarok csütörtökön Ausztrália ellen zárják a csoportkört, annak a meccsnek a győztese közvetlenül bejut a negyeddöntőbe.

Az első negyedben a magyarok mindössze két támadásukból nem szereztek gólt, a története első világbajnokságán szereplő szingapúri csapatnak pedig esélye sem volt bevenni Magyari Alda kapuját, így nyolc perc után 11–0 állt az eredményjelzőn. A második játékrészben támadásban több hibával játszottak a magyarok, hosszú ideig a rivális „legnagyobb” lehetősége egy félpályás lövés volt, amelynél a magyar kapus higgadtan végignézte, ahogy a labda a kapufán csattant. A félidő vége előtt aztán ötméterest kapott a szingapúri együttes, ám kimaradt a büntető.

A fordulást követően a magyar kapu előtt már Neszmély Boglárka tempózott, azonban nem tudta érintetlenül tartani a hálóját, a rivális a negyedik emberelőnyét sikeresen gólra váltotta. Támadásban továbbra is csak elvétve tudták megakadályozni a gólszerzést a szingapúriak, viszont egy szép akció végén újra betaláltak (29–2). A játék képe a záró nyolc percre sem változott, a magyarok könnyedén jegyezték a találatokat, a mezőnyjátékosok közül utolsóként Máté Zsuzsanna is feliratkozott a gólszerzők közé, a végeredményt pedig Kuna Szonja állította be (39–2).