A nemzeti együttes 18 másodperc után előnybe került Vámos Márton révén, a rivális azonban egy szép kapáslövéssel, majd emberelőnyből szerzett góllal átvette a vezetést. A magyarok sok hibával játszottak, ám Zalánki Gergő ötösével, Német Toni góljával és Nagy Ádám pattintásával így is simán fordítottak, a dudaszó előtt pedig Vámos ismét betalált (5–2). A folytatásban a románok kétszer is bevették Vogel Soma kapuját, ám válaszul ezúttal is érkeztek a magyar gólok: Man­hercz Krisztián és Nagy ötösből, Jansik Szilárd centerből volt eredményes. A magyar kapus büntetőt védett, ez­után Zalánki a keresztléc alá pattintott, aztán szabaddobásgólt jegyzett (10–4).

A fordulást követően is a románok szerezték az első gólt, viszont Fekete Gergő egy rossz bejátszást megmentve válaszolt. Vogel újabb ötöst védett, míg Angyal Dániel gyönyörűen húzott a hálóba közelről. A magyar hálóőr eszén végül a harmadik büntetőből sikerült túljárni, majd lefordulásból is betalált a rivális, amely így megnyerte a játékrészt (12–7). Az utolsó nyolc percre a magyar kapuban a vb-újonc Bányai Márk kapta meg a lehetőséget, ebben a játékrészben az első magyar gólt Vámos szerezte, majd Vlad Georgescu megpattanó lövése került a hálóba. Manhercz kiszorított helyzetből talált be, az utolsó percben pedig Jansik beállította a végeredményt (15–8).