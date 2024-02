Aki az első negyedév végéig teljes egészében kifizeti az idei helyi adókat és illetékeket, tízszázalékos kedvezményben részesül, a mai szűk világban pedig ez a pénz is sokat számít egy háztartásnál, ennek ellenére nincsenek sorok a pénztárak előtt. „Amióta itt dolgozom – és annak van 25 éve – ilyen gyenge mozgásra nem emlékezem. Jellemző, hogy amikor fizetést vagy nyugdíjat kapnak, akkor többen vannak, de így is roppant kevesen érkeznek” – mondotta Keresztes Éva, az iroda vezetője, hozzátéve: esetleg a pénztelenség vagy a megszorító intézkedések miatti tartalékolás és óvatosság állhat a háttérben, ugyanis az üzletesektől is hallotta, hogy visszaesett a forgalmuk.

Az irodavezető nem tudott pontos adatokkal szolgálni az eddigi adófizetők számáról, mindössze az ajtón belépők alapján mérte fel az idei helyzetet, de mint mondta, „más években sorban álltak az emberek”. Ami viszont feltűnő, hogy idén kb. 3300-an fizettek a ghiseul.ro rendszeren keresztül, ez a szám már kiemelkedő lenne, viszont mindenféle illetéket, bírságot stb. fizető személyt tartalmaz, így ez sem mér­vadó. Keresztes Éva elmondta, hogy megfigyelt egy tendenciát, miszerint főleg a fiatalok élnek az internet nyújtotta lehetőségekkel. „Emellett az is növekvő tendenciát mutat, hogy az irodánkat felkeresőknek egyre nagyobb része fizet bankkártyával” – tette hozzá.

Az idei, inflációval megnövelt adó Kézdivásárhelyen egy kétszobás, 50 négyzetméteres, leggyakoribbnak mondható tömbházlakás esetében évi 178 lej, egy háromszobás, 66 négyzetméteres lakás után 239 lej. Ezekből az összegekből számítják le a tíz százalékot, így kedvezménnyel a háromszobás tömbházlakás után 216 lejt kell fizetni. A zöldövezetadóra (évi 5 lej) és a bérelt parkoló után (évi 100 lej) nem jár kedvezmény. A leggyakrabban előforduló autóknál így alakul az idei adó: 1400 köbcentinél 91 lej, 1600-nál 104, míg 2000 köbcentinél 280 lej, s ebben az esetben is megadják a tízszázalékos kedvezményt.