Az Európa-bajnokságot megelőző utolsó előtti felkészülési ellenfél Írország lesz, amellyel Dublinban, az Európa-liga döntőjének is otthont adó, ötvenezer néző befogadására alkalmas Aviva Stadionban mérkőzik meg a magyar együttes június 4-én. Marco Rossi korábban elmondta, hogy ha minden a tervek szerint alakul, Dárdai Márton márciusban a keret tagja lesz, nagy változásokat azonban nem tervez a meghívandó labdarúgók tekintetében. „Az ellenfelek kiválasztásánál azt is figyelembe kellett vennünk, hogy egyáltalán mely csapatok elérhetőek, és közülük ki az, aki akar játszani velünk. Az említett három ellenfél közül egyértelműen Törökország a legerősebb: egységes és jó csapata van, erős bajnokságokban szereplő játékosokkal. Nagyjából ugyanolyan, mint Eb-csoportellenfeleink közül Svájc vagy Skócia. Koszovó és Írország ugyan némileg gyengébbnek mondható, de velük kapcsolatban részünkről nem a taktikai szempontokon volt a hangsúly, hanem azon, hogy fizikális futballt játszanak, amivel a már említett két Eb-ellenfelünk esetében a kontinenstornán is találkozunk” – mondta a szövetségi kapitány.