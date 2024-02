A szelektív gyűjtés nem eléggé ösztönző (már ahol van, mert az ország nagyobbik részében még mindig nincs), tonnaszám díszítik eldobált palackok a tájat: az út mentén, vízpartokon, még a hegyek tetején is túl sok a szemét. Egy rövid délelőtti sétán azt próbáltam megtudni, hogy mennyire hatékony a már két hónapja működő visszaváltási rendszer.

Ehhez előbb vásárolnom kellett olyan palackot, amelyen rajta van a megfelelő jelzés. Nem a három nyílból álló, lekerekített sarkú, többnyire zöld színű háromszöget kell keresni a címkén (ez csak azt jelzi, hogy a palack anyaga újra felhasználható), hanem egy két nyílból álló ovális jelképet, ami bizony eléggé apró és eldugott. A bolti eladók azonban kedvesek voltak, segítettek, magyaráztak. Mondták, hogy a vonalkód környékén szokott lenni. De még csak most kezdtek megjelenni az ilyen csomagolású palackok, úgyhogy aki visszaváltóst akar vásárolni, annak keresnie kell, ha pedig ragaszkodik a megszokott vizéhez, üdítőjéhez, söréhez, akkor lehet, hogy egy ideig még kénytelen a szokásos módon eldobni a kiürült palackot.

Jelenleg többféle ásványvíz és néhány üdítő kapható az SGR-jelképpel (ez a román betűszó a garanciális visszaváltási rendszert jelenti), egy üveges és egy dobozos sör, legalábbis az egyik belvárosi üzletben. A visszaváltható palackokra 50 banit vesz el a pénztárgép, ezt vissza kell kapnia a vevőnek, amikor beviszi a kiürült és kimosott edényt; értékét a legtöbben levásárolják. Nem kötelező ugyanoda visszavinni a palackot, ahol vettük, és a pénztárjegyet sem kell megtartani, illetve bemutatni, az ovális jelzéssel ellátott palackokat minden élelmiszerüzletben kötelesek elvenni. Ez a kisebb, tömbház alatti boltoknál tárolási gondokat okozhat, de még nem tartunk ott, a mostani mennyiséggel még könnyedén megbirkóznak. A vendéglátóipari egységeknél (például a kávézóknál) és az online kereskedelemben nincs visszaváltás.

A nagy áruházakban nem a pénztárnál, hanem a parkolóban elhelyezett gyűjtőkonténereknél lehet megszabadulni a palackoktól. Nem feltétlenül simán: a Penny előtt kétszer köpte vissza a vizes palackot az automata, harmadszor azonban bevette, és kipottyantott egy pénztárjegyre emlékeztető cédulát, amelyen azt írta, hogy levásárolhatom az 50 banimat vagy kikérhetem a pénzt, és erre pontosan 12 hónapom van. Nagyszerű!

Közben kijött a parkolóőr, elmondta, hogy ő csak a zsákokat cseréli a gépben, ha kérdésem van, menjek be. Jöttek mások is visszaváltani, nekik segített bedobni a palackokat; egy hölgy csak érdeklődni akart, neki ketten magyaráztuk, hogy az ovális jelzés nélküli palackokat továbbra is csak a műanyaggyűjtő kukába tudja kidobni, mint eddig. Egyébként egy színes plakát is ki van függesztve, arról azt is megtudhatjuk, hogy kizárólag a 0,1–3 literes űrtartalmú palackokat váltják vissza, kisebbeket, nagyobbakat nem. Fontos az is, hogy a göngyöleg tiszta és ép legyen, tehát nem kell laposra gyűrni (mint amikor eldobjuk), valószínűleg azért, hogy az ovális jel beolvasható legyen. A dugót le lehet venni, a palackot anélkül is elfogadja a gép.

Beszélgetünk az érkezőkkel. Egy férfi, aki először hozott visszaváltható palackot, dohogott, hogy ő nem akar vásárolni; zsebre vágta a cédulát és elment. A törvény szerint azonban ki kell adni az 50 banis garanciapénzt, úgyhogy bementem érte. A két pénztáros hölgy meglepődött, de egyikük némi telefonos segítséggel megtalálta a megfelelő kódot az érintőképernyőn, és néhány gombnyomás után átnyújtotta az érmét; inkább a pénztárnál sorban álló vevők néztek rosszallóan, hogy miért tartom fel ennyiért őket.

Ugyanígy jártam a Lidl Áruházban is (ott eldugottabb helyen van az automata, az állomási hídra vezető gyalogos kijárat alatt beépítve, és semmi nem jelzi, hogy hol lehet leadni a palackokat), el is szégyelltem magam, de hát csak egy-egy üveg vizet vittem magammal, a próba kedvéért, nem gondoltam, hogy a pénztárosoknak is meg kell még tanulniuk az egész visszaváltást.

A rendszer bejáratására amúgy fél évet szabott a kormány, azaz várhatóan nyárára fogunk belejönni. Addig minden újrahasznosítható anyagú palacknak visszaválthatónak kell lennie, most még csak a raktári készleteket szabad ovális jelzés nélkül eladni.