Bármit és mindent a hatalomért

De nem csak az európai direktíva sérül, a demokrácia számos alapvető tételének is ellentmond a lépés, amelyről a kiszivárgott hírek szerint megegyeztek a PSD és PNL főkorifeusai. Pénzt lehet, hogy megtakarítanak, de az egybemosással érdektelenné silányítanak fontos döntéseket.

Nyilvánvaló, nem a magas költségek visszaszorítása volt a meghatározó szempont a választások összevonásában, és nem is a polgárok miatti aggodalom, hogy belefáradnának a sokszori pecsételésbe, közönyössé, érdektelenné válnak, mire év végén a legfontosabb voksolásokra kerülne sor. Most érvként hozzák fel, de nehezen hihető, hogy az iskolai tanítás kiesései miatt tartanák szükségesnek (a szavazás többnyire tanintézményekben zajlik, az előtte levő pénteken és az utána következő hétfőn szünetel az oktatás). Azért tartott ilyen sokáig a kompromisszumkeresés, mert a két nagy párt beleveszett a számolgatásba, a felmérések elemzésébe, a taktikázásba, hogy melyik változat lenne a legelőnyösebb számára, és miként nyomja le partnere torkán a számára kedvezőbbet. Már egy éve tudjuk, hogy az EP-választások összeolvasztása az önkormányzatival elsősorban a liberálisoknak kedvez, míg az elnök- és parlamenti választás összekapcsolása a szociáldemokratáknak. Úgy döntöttek hát, hogy mindkettőt megcsinálják.

Csakhogy ezzel a lépéssel éppen a lényeg sikkad majd el, azaz a legfontosabb kérdés, hogy miért szavazzunk valakire. Borítékolható, hogy a júniusi voksolás előtt alig esik majd szó az Európai Parlamentről, szerepéről, feladatairól, Románia európai jövőjéről, és arról, melyik párt miképpen látja ezt, a polgármesterek urnák elé toborozzák majd a jó népet, amely várhatóan pártjukra üti majd az EP-pecsétet is. Összemosódik majd az államelnök és a szenátor, képviselő programja is, de mit számít, úgysem áll szándékukban betartani ígérteiket, és a nagy összevisszaságban talán nem derül ki, hogy jövőképük, országstratégiájuk sincsen, nekik csak a hatalom kell.

A nagy PSD–PNL összeborulásnak azonban a legveszélyesebb része mégsem a választások összekapcsolása, hanem a közös jelöltek indítása (egyelőre) az önkormányzati választásokon. Még zajlik az egyezkedés, de nagy eséllyel megállapodnak, hogy ahol erős az ellenzék embere, közös polgármesterjelölttel szállnak szembe vele. Sőt, rebesgetik, hosszú távon elosztanák az államelnöki, miniszterelnöki funkciókat is. Így nemcsak az AUR, de az USR esélyeit is jelentősen csökkentik, sőt, az RMDSZ-ét is. A szélsőséges pártok visszaszorításának nevezett kísérlet tulajdonképpen az ellenzék teljes megsemmisítését tűzte ki célul, és ijesztő módon már nem két nagy párt maradna, mely váltógazdálkodásban osztozkodik a hatalmon, hanem egyetlen, ideológiák fölötti konglomerátum, mely elmúlt évekbeli regnálásának eredményét nap mint nap érezzük a saját bőrünkön.

A legjobb úton haladunk, hogy a demokrácia védelmének jelszava alatt ne csak a választásokat fosszák meg tartalmuktól és lényegüktől, de visszaállítsák a teljesen antidemokratikus egypártrendszert is. Bármit és mindent a hatalomért.

