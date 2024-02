Következő írásunk

Ezzel a címmel tartott előadást a Waldorf-iskola szülői közösségének és más érdeklődőknek is Pékné Pintér Krisztina magyarországi Waldorf-pedagógus a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolában. Maga is szülő lévén azt a rengeteg kihívást próbálta összegezni, amit a digitális világ támaszt a szülők felé, hangsúlyozva, hogy az okoseszközök korlátozásával gyermekeink gyermekkorát, de további életét is szebbé tehetjük.