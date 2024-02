Riadó az ukrán határon

Az üzenetben azt javasolták a román–ukrán határvidéken élőknek, hogy keressenek fedezéket, ha a helyzet megkívánja. A közösségi oldalakon több környékbeli lakos is arról számolt be, hogy hosszú időn át hangos robbanások zaját hallották. A védelmi minisztérium szombat reggeli közleménye szerint az éjszaka folyamán az orosz légierő két ízben is drónokkal támadta Izmajil és Renyi kikötővárosokat. Éjjel 1 óra körül a román légtér ellenőrzése érdekében a térségbe küldték a feteşti-i bázison állomásozó F-16-os harci gépeket. Bár a hadsereg radarjai nem észleltek légtérsértést és drónmaradványok becsapódásáról sem érkezett bejelentés, a védelmi tárca szakemberei szombat délelőtt átvizsgálták az érintett területeket.