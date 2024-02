ILYENEK A ROMÁN MINISZTÉRIUMOK. A turisztikai minisztérium rendszeres külföldi leszereplései után most a mezőgazdasági tárca emberei mutatták meg, hogy ők is tudnak sok pénzért rosszul teljesíteni: a berlini Zöld hét nevű rendezvényen, az évente megrendezett nemzetközi mezőgazdasági szakvásáron mindössze egy kirakattal képviselték Romániát, amelyben túrót, hentesárut és mézet állítottak ki, mindezt 64 ezer eurórért. Ugyanott a romániai magántermelők hat-hétezer eurót költöttek termékeik bemutatására, egy Németországban élő román állampolgár pedig elmondta, hogy irigykedve nézte a magyarországi csapatot: egy egész csarnokot béreltek, és többek között főzőbemutatókkal is vonzották a közönséget, miközben a román vitrin mögött ülő hivatalnokok egyáltalán nem foglalkoztak az érdeklődőkkel; véleménye szerint csak a moldovaiaknak volt a miénkhez hasonlóan ötlettelen standjuk. A vásárnak mintegy 300 ezer látogatója volt. (Libertatea)

VESZÉLYES A SZÍNÉSZI MUNKA IS. Öt nap alatt két színészt ért baleset munka közben. Február 5-én a Temesvári Német Színház 38 éves színésznője, Török Olga sérült meg előadás közben (Csehov Cseresznyéskertjét játszották), mivel egy színpadi segéd megbotlott, és egy megbillent díszlet ráesett a színésznőre, akit rögtön kórházba szállítottak, de éjfélkor haza is engedték. Február 9-én, pénteken Botoșani színházának egyik színészét kellett kórházba szállítani, mivel egy kollégája próba közben légpisztollyal véletlenül szemen lőtte a 33 éves férfit; szerencsére ő is csak enyhén sérült, bár az jó kérdés, hogy egyáltalán miért volt töltve a színpadi fegyver. (Krónika/Főtér)

KEZDŐDNEK A SÍVAKÁCIÓK. Ezen a héten Beszterce-Naszód és Szatmár megye iskoláiban van síszünet, jövő héten 25 másikban – köztük Krassó-Szörény, Hunyad, Bihar, Kolozs, Szilágy, Hargita és Kovászna megyében – és a fővárosban lesz, február 26-a és március 3-a között pedig a maradék 14 megyében. Ez a tanév a második, amikor minden megye önállóan dönt a sívakáció időzítéséről (a megadott három héten belül), aminek oka elvileg a sípályák és szállások jobb kihasználása, illetve a zsúfoltság enyhítése lenne, csakhogy ezen a télen még a magasan fekvő síterepeken is kevés a hó. (Libertatea)