Jelentős pénzösszeget kap a Turóczi Mózes-iskola is. A szerző felvétele

Az önrészt nem igénylő pályázat összértéke 1,2 millió euró – tájékoztatott Szilveszter Szabolcs alpolgármester, aki szerint a közbeszerzési oldalra január 26-án azért került fel „csak” négymillió lejes összeg, mert első szakaszban a műszaki berendezésekre hirdettek árverést: erre március negyedikéig jelentkezhetnek a beszállítók.

„Ebből az összegből kompakt, ún. all-in-one számítógépeket, multifunkcionális nyomtatókat, videókonferenciás kamerákat, szkennereket, projektorokat, okostáblákat, informatikai laborfelszereléseket, hangtechnikát és sok más egyebet fogunk beszerezni. Az Apor Péter Szaklíceum kivételével – amelynek már folyamatban van egy hasonló, de építkezést is magában foglaló pályázata – minden oktatási intézmény részesül a fejlesztésből. Így a Gábor Áron Műszaki Líceum 760 ezer lej értékben kap felszerelést, de a Bod Péter Tanítóképző (350 ezer lej), a Manócska Napközi Otthon (335 ezer lej), a Molnár Józsiás-iskola (félmillió lej), a Turóczi Mózes-iskola (660 ezer lej), a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium (321 ezer lej), a Nagy Mózes Főgimnázium (531 ezer lej) és a Petőfi Sándor-iskola (524 ezer lej) sem marad ki. Azok az oktatási intézmények, amelyek egyben pénzügyi központok is, az alárendelt egységeknek is biztosítják az eszközöket” – magyarázta az alpolgármester.

A pályázat összeállításakor egyeztettek az oktatási intézmények vezetőivel. Olyan osztálytermek esetén, amelyek már eleve rendelkeznek pl. okostáblával – Kézdivásárhelyen szerencsére elég sok van ezekből – nem lehetett erre az eszközre igényt benyújtani – mondotta Szilveszter Szabolcs.

Az intézményekben a bútorzatot is kicserélik a pályázatból, de az egy külön kiírás lesz: egyrészt azért, mert az óvodáknak más az igényük, mint az iskoláknak, másrészt meg azért, mert a bútorgyártás területén manapság jelentősen növekednek az árak.